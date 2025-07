Estopa: “Vemos a gente verdaderamente joven que se canta todos nuestros temas”

Estopa no deja de experimentar. Más de 25 años después de iniciar su andadura en la música, los hermanos David y José Muñoz han decidido captar a nuevos públicos. Y se les ha ocurrido que la mejor manera de hacerlo es actuar en festivales junto a otros artistas, la mayoría de los cuales llegan a reconocer que no les suenan ni han escuchado sus canciones. Su próxima parada será en Cullera este domingo. Los más de 150.000 asistentes del Zevra Festival podrán cantar durante cerca de 90 minutos, sus temas más emblemáticos. Días antes de su concierto, David se relaja en Barcelona, aunque reconoce que últimamente “estamos en muchos sitios”, mientras ultima los preparativos y ofrece sus últimas entrevistas. “Seremos los más mayores, seguro”, bromea al ser preguntado por su actuación. Si algo no han perdido los hermanos Muñoz es su naturalidad, ya que la entrevista se transforma en pocos segundos en una conversación repleta de risas y bromas y sin ningún tapujo.

- Melendi, La Oreja de Van Gogh y ahora Estopa. ¿Qué les hace a los artistas ya consolidados apostar por los festivales?

Ya hicimos la gira el año pasado y este año no íbamos a hacer nada, pero nos llamaban de todos los festivales. Dijimos: ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada o nos divertimos un poco y conocemos a gente? Estamos conociendo a gente nueva, vemos otros conciertos y podemos compartir con los compañeros. Supongo que también buscamos abrirnos a un nuevo público y que nos pueda escuchar nueva gente y nosotros escuchar cosas que no tenemos ni idea. Yo veo los nombres y pienso quiénes son. Y me mola porque estamos un poco fuera de juego. Nos divertimos, no tenemos que preocuparnos de las pantallas, el sonido… Llegas ahí, cantas una hora y media y te vas. Es muy enriquecedor. El otro día estuvimos con Yeray Cortés compartiendo y tomando una cerveza.

-¿Vais a estar en otros conciertos del Zevra?

Vamos a vivir el festival. Vamos por eso. Hemos hecho siete y ahora cuando acabemos, vamos a tirarnos un tiempo de composición.

- Es el único concierto que vais a hacer en la Comunitat Valenciana este año, por lo que seguramente irá más gente.

Sí, no sé si vendrá más gente, pero ojalá. Nos sentimos que somos la misma gente. València y Barcelona es como si fueran el mismo barrio. València es esto y esto es València.

-¿Conocíais el festival?

¿Te engaño o no? No teníamos ni puta idea (se ríe). Le gusta a mi hijo. Él me dijo que es súper importante y que era un “festivalaco”. Y yo le dije: Ya, ya…

-¿Creéis que vais a ser los más mayores?

De largo, no me jodas. Si voy a hacer 50 años, imagina.

-Muchos de los jóvenes conocen vuestras canciones porque sus padres ya os seguían.

Eso es súper guay. Y encima ahora en los festivales estoy viendo a gente verdaderamente joven, de 16 años o 17, que se canta todos los temas. Esto es un fenómeno que no hay ninguna forma de provocarlo.

- ¿Y también es una nueva manera de que los jóvenes apuesten por la música?

Claro. Es súper guay, sobre todo para nosotros.

- En vuestro último disco está la canción “El día que tú te marches”, donde decís que se os está escapando la juventud. ¿Os sentís así?

Sí, rotundamente sí. Pero yo creo que siempre tenemos nuestras herramientas o nuestras cosas paliativas para que eso se retrase. Tenemos varias estrategias, como jugar a la consola, beber birra… Son cositas de los jóvenes. La cervecita o el rock and roll te rejuvenece.

- En los conciertos seguís con la misma energía.

Yo cuando veo a alguien que canta rock and roll me parece tremendamente más joven que alguien que se dedica, con todos mis respetos, a vender pisos.

- ¿Se prepara el mismo repertorio para los festivales?

Como estoy tan empanado, no me entero de nada. Yo voy allí y canto un concierto nuestro. No entro a valorar. Siempre que hemos ido a un sitio nos hemos encontrado con gente muy agradecida. La gente canta todas las canciones. Yo soy de los que pienso que a todos los artistas les pasa lo mismo que a mí.

- Pero al final la gente os termina eligiendo porque hay varios escenarios con actuaciones.

Soy nuevo en esto. Estoy muy empanado, no tengo ni idea de nada. No tengo ningún tipo de estrategia ni leches, voy a ciegas. Salimos al escenario con toda nuestra voluntad, cantando a la gente y todos se ponen a cantar. Y siempre nos sentimos novatos.

- El 2024 podría considerarse el año de Estopa con nuevo disco, los 25 años de carrera o la Medalla de Oro a las Bellas Artes. ¿El 2025 es un año de descanso?

Era, pero no. Iba a ser, pero al final hemos jugado a esto de los festivales, el “chavalerío”… Y estoy muy contento de tomar esta decisión. Ya veremos si repetiremos, pero estamos viviendo momentos muy guay. Yo no diferencio un concierto nuestro de un festival. Cuando vamos a un festival, siento lo mismo. Nos dicen que tenemos que tocar una hora y 45 minutos. Por nosotros es perfecto porque nuestros conciertos son casi tres horas. Esto es nada, pero no puedes cantar más porque viene otro después. Está bien casi dos horas.

-¿Es menos tiempo, pero más energía?

No, la mitad porque hacemos menos (se ríe). Pero, sí. Lo das todo, en menos tiempo.

- Tras 25 años de carrera, ¿cuál es la fórmula para seguir en lo más alto de la música?

Me viene una canción de Sabina, pero no lo voy a decir porque parece de sobrado. No lo sé. No nos sentimos en la cúspide de nada porque sería horrible. Eso nos permite disfrutar del camino. No tenemos nunca la sensación de ser los más guays. No lo somos.

- Seguís siendo los mismos de siempre.

Sí. Somos muy humildes. A humilde no nos gana nadie.

- ¿Con qué os quedáis de estos 25 años?

Con este momento tan guay que estamos viviendo ahora. Estamos muy bien, muy contentos… Creo que hemos hecho bien nuestra carrera y hemos tomado decisiones casi siempre acertadas. El guion lo vamos dibujando y me hace sentir que estamos en el lado bueno de la historia.

- ¿Os arrepentís de algo?

Sí, claro, pero no de la música. Nos divertimos muchísimo, ya te lo digo. Queda mucho trabajo aún.

- ¿Qué le queda por hacer a Estopa tras 25 años?

¿Como grupo? Otro disco.

- ¿Esperemos que más?

Sí, pero por ahora, otro disco. Vamos partido a partido, como dice el Cholo.

- ¿Estáis trabajando ya en él?

¡No! (se ríe). Qué va. Está verde, muy verde. Habrá que esperar. Lo bueno siempre se hace esperar. ¡Qué sobrado ha sonado!