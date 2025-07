El FIB 2025 arranca hoy una edición marcada por la polémica

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) celebra desde hoy su 30º aniversario con la expectativa de congregar a unos 130.000 asistentes. La cifra, aunque cercana a la del año pasado, queda lejos de los 180.000 espectadores alcanzados en 2023, en parte por el mantenimiento del formato reducido de tres días.

La programación presenta nombres destacados como Thirty Seconds to Mars, The Black Keys, Foster the People o Bloc Party, aunque ha generado críticas por su escasa apuesta por nuevas tendencias y artistas emergentes. Desde 2019, The Music Republic (también responsable de Arenal Sound o Viña Rock) gestiona el festival con una clara orientación al público nacional. Esa estrategia, unida a una política de precios más bajos, permitió revitalizar el evento tras años de declive.

Controversia

Sin embargo, esta edición llega empañada por la controversia: ocho artistas cancelaron su participación en protesta por la vinculación del FIB con el fondo de inversión KKR, al que acusan de apoyar al Estado de Israel. Entre ellos, el puertorriqueño Residente, quien aseguró en redes que no puede participar «en nada que esté conectado a esta tragedia». También se han retirado nombres como Judeline, Jimena Amarillo, Camellos, Califato ¾ o Samantha Hudson, entre otros.

Colectivos como BDS Castelló y la Plataforma Castelló por Palestina llamaron a solicitar la devolución de las entradas como gesto de rechazo a la promotora del evento.

Aun así, los abonos ordinarios, con un precio actual de 69,99 euros (VIP por 140), están casi agotados. Aunque asequibles, estos se complementan con múltiples extras de pago: acampada, transporte, bonos de ducha o reacceso, servicios que antes se incluían en el precio base.

Seguridad y movilidad

El dispositivo de seguridad, coordinado por Guardia Civil, Policía Local, bomberos y Protección Civil, contará con puntos de evacuación y refuerzos médicos. «Este festival es un claro ejemplo de colaboración interadministrativa», destaca la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls.

En materia de movilidad, Renfe refuerza el servicio con 7.300 plazas extra en trenes de Media Distancia. Hasta el 21 de julio circularán 23 trenes con el doble de capacidad habitual para facilitar la llegada y salida de los asistentes.