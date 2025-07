‘El dolçainer de Tales’, un mite cultural, en còmic

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha publicat El Dolçainer de Tales, el còmic que parla del mite del mateix nom que es relata en esta població de la Plana Baixa. Amb guió de Vicent Penya i il·lustracions de Gema Over, la publicació, que es va presentar en el seu moment en l’Espai Multifuncional de Tales, narra la història del conjunt de músics que tenien com a ofici la dolçaina, dels quals es té notícia des de fa més de dos segles, i que durant decennis i decennis van portar el so d’este instrument musical a tot el món, explica l’ens normatiu del valencià.

La història és coneguda al poble i el seu voltant, i per part del gremi, però no per la majoria de la societat valenciana. Per a Vicent Penya, este còmic, que forma part de la col·lecció Gràfica de l’AVL, és «fonamental no sols per a donar a conéixer la llegenda, sinó també per a valorar el treball dels dolçainers».

Portada i interior del còmic sobre el dolçainer de Tales. / Mediterráneo

«La dolçaina és un instrument amb gran presència en la música popular dels pobles valencians, i no deixa de ser una icona o un emblema musical dels valencians. En la majoria de les festes valencianes la dolçaina i el tabal són pràcticament imprescindibles per al desenrotllament dels actes. I això és un fet que s’ha de divulgar de totes les formes possibles», valora el guionista.

La història de Marc

El fil conductor d’esta història és la visita de Marc a Tales. El jove viatja des d’Alemanya per a retrobar-se amb la família del poble. Allí descobrix de la mà de la seua cosina Paula i la tia Teresa la llegenda del foraster que va ensenyar a tocar la dolçaina a la família de Salvador Montonliu Serrano en agraïment per l’acolliment.

Paula i Teresa exercixen d’amfitriones en este recorregut històric, però també visual i sensorial, que entre altres qüestions dona a conéixer els noms de les nissagues que durant generacions van captivar el món sencer amb l’instrument, com per exemple els Palanques o els Mengó.

El còmic també recorda que el 1978 es va celebrar a Tales la primera trobada de dolçainers i tabaleters davant el monòlit dedicat a estos instruments, i que en 1987 es va crear l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales, que continua molt viva i present en el municipi i els voltants.

Paula i Teresa detallen a Marc estes qüestions mentre assistixen a l’espectacle del mateix nom, creat fa uns anys pel grup Xarxa Teatre de Vila-real i que es representa als carrers del poble.

«L’obra no tracta exactament d’este mite musical, sinó de la importància que tenen el tabal i la dolçaina en les tradicions valencianes», insistix Vicent Penya.

Canvi en la percepció

No obstant això, el pas del temps ha canviat molt la percepció dels dolçainers. «En l’època del dolçainer de Tales, és a dir els segles XVIII, XIX i primeres dècades del XX, este era un ofici molt sacrificat, però amb el qual les persones que es dedicaven podien guanyar-se la vida. Ara això no passa. En este sentit, la historieta destaca que en aquella època la dolçaina es passava de pares a fills i, si un matrimoni tenia només filles, la tradició es tallava».

És el cas de l’últim dolçainer professional, Josep Ramos Prades, el tio Palanques, que va arribar a actuar en ciutats com París i Brussel·les. Amb ell es va acabar una escola que portarà segle i mig. Així mateix, el còmic recorda que a les comarques valencianes, la dolçaina es coneix amb altres noms: xirimita, xaramita i gaita, mentre que amb el tabal se sol usar també el diminutiu: tabalet.

L’última pàgina de la publicació il·lustra el nom de diferents parts de la dolçaina i el tabal.