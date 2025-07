Il Divo inaugura el V SOM Festival

Il Divo, el icónico cuarteto vocal de pop operático, será el encargado de abrir este jueves 24 de julio el SOM Festival de Castelló, dando inicio a una quinta edición que promete marcar un antes y un después en la historia de este certamen musical. En el marco privilegiado del Real Club Náutico del Grau, y ante un aforo limitado de 5.000 personas, el grupo presentará su gira mundial XX Anniversary Tour, una celebración de dos décadas de carrera que llegará a la capital de la Plana con todo el esplendor de una producción internacional.

La actuación, prevista para las 22.00 horas, se desarrollará en un enclave único: un escenario frente al mar, rodeado por más de 250 embarcaciones fondeadas, con el Mediterráneo como telón de fondo. Esta experiencia sensorial, que combina música, entorno y gastronomía, se consolida como una de las señas de identidad del SOM Festival, que este año redobla su apuesta por la excelencia artística y la experiencia global del espectador.

Fenómeno global

Formado actualmente por Urs Bühler (Suiza), David Miller (Estados Unidos), Sébastien Izambard (Francia) y el barítono mexicoamericano Steven LaBrie, Il Divo aterriza en Castelló en plena celebración de su vigésimo aniversario. El espectáculo que ofrecerán (ya aclamado en escenarios de medio mundo) reúne nuevas composiciones y versiones de grandes éxitos contemporáneos, como Despacito, Hoy tengo ganas de ti o Always on my mind, junto a piezas emblemáticas de su discografía como Regresa a mí, Mama o The power of love.

La presencia de LaBrie (considerado uno de los cinco mejores barítonos líricos del mundo según Opera News) aporta una nueva dimensión a la formación, tras el fallecimiento en 2021 del español Carlos Marín, miembro fundador del grupo. La gira XX Anniversary Tour se concibe, en ese sentido, también como un tributo a su legado.

Desde su creación en 2003 por Simon Cowell (el mismo productor que ideó One Direction o Westlife), Il Divo ha vendido más de 35 millones de discos, cosechado más de 160 discos de oro y platino, y posicionado su música en lo más alto de las listas internacionales. Han actuado en los cinco continentes, colaborado con artistas como Céline Dion, Juan Gabriel o Barbra Streisand, y legitimado el crossover clásico como un género con identidad propia. Su irrupción supuso un soplo de aire fresco en el panorama musical, democratizando la ópera y acercándola al gran público con un lenguaje accesible pero sin renunciar a la excelencia vocal.

Cartel

La cita con Il Divo no solo inaugura el festival, sino que simboliza el salto cualitativo que da este año el SOM. Con una inversión superior al millón de euros destinada al cartel artístico, la edición de 2025 busca consolidar el evento como un referente nacional. «Castellón merece jugar en esa liga», aseguraron los organizadores, que han diseñado una programación ambiciosa, diversa y orientada a públicos intergeneracionales.

Por el entorno marítimo del Grau pasarán figuras internacionales de renombre como Tom Jones (9 de agosto) o el colombiano Camilo (10 de agosto), junto a artistas nacionales como Coque Malla (26 de julio), Antoñito Molina (16 de agosto) o espectáculos temáticos de gran formato como This is Michael, tributo a Michael Jackson (2 de agosto), o The Beatles Symphonic Fantasy (14 de agosto). El cierre, el 17 de agosto, correrá a cargo del dúo humorístico Los Morancos, aportando un tono festivo y popular al desenlace del ciclo.

Además, la organización ha querido reforzar su vínculo con el tejido artístico local. Bandas castellonenses como Resilientes o Jarana actuarán como teloneros en distintas jornadas, ofreciendo una plataforma de visibilidad en un contexto de proyección internacional.

Experiencias a medida

Entre las principales novedades de esta edición destacan la incorporación de palcos corporativos (pensados para empresas y grupos privados) y la experiencia náutica Boat Experience, que permitirá seguir los conciertos desde el mar, a bordo de embarcaciones fondeadas frente al escenario.

La dimensión gastronómica también volverá a ocupar un lugar central. En el espacio habilitado para ello participarán chefs con estrella Michelin de la provincia, como los responsables de Atalaya (Alcossebre) o Cal Paradís (Vall d’Alba), que ofrecerán menús especiales y propuestas de alta cocina para maridar con la música. Este maridaje de artes (sonido, sabor, entorno) constituye una de las apuestas diferenciales del festival, que huye del modelo masificado para centrarse en la calidad y la experiencia integral del público.

Con su cartel más ambicioso hasta la fecha, una escenografía que aprovecha el encanto del litoral y una vocación clara de excelencia, el SOM Festival 2025 aspira a consolidarse como un actor clave en el mapa de festivales nacionales. La presencia de Il Divo como apertura no es casual: representa la conjunción entre tradición e innovación, clasicismo y modernidad, emoción y técnica.