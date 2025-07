Vila-real honra a Sant Jaume amb un concert a 40 metres i un repic de campanes

Cada nit del 23 de juliol, el fragorós so metàl·lic de les campanes es va alternar amb un xicotet concert a més de 40 metres d’altura a Vila-real en un esdeveniment que combina història i molta tradició. Es tracta de l’antevigília de Sant Jaume, que va tindre lloc des del campanar de l’església arxiprestal a la qual el sant li posa nom.

La torre del temple dedicat a un dels patrons de la ciutat es va convertir ahir a partir de les 22.30 hores en escenari d’una doble actuació on el repic i el toc de campanes es va combinar amb les melodies interpretades pels integrants de la Unió Musical La Lira.

Com sol ser costum cada any, el toc de l’avemaria repicada va ser el punt de partida de l’acte i va continuar amb el concert en honor a Sant Jaume des de la part alta del campanar del temple, on una vintena de joves membres de la banda musical va oferir un variat repertori de temes. Com en altres anys, els músics van haver d’enganxar xicotetes llanternes als seus instruments per poder enllumenar les seues partitures en mig de la foscor de la nit vila-realenca.

No és la primera vegada que aquest estiu La Lira ha tingut l’oportunitat de corprendre als veïns amb el seu talent, ja que els seus integrants ja van actuar el passat 6 de juliol en la Festa del Termet, on van realitzar un recorregut musical viu i contrastat.

El concert va tindre lloc anit en una arxiprestal la façana i les cornises de la qual lluïxen més netes que mai després que, com va publicar Mediterráneo, contractaren treballs verticals per a desbrossar racons exteriors del campanar.

Dins del cicle Viu l’estiu al Termet, la programació continuarà aquest dijous (a les 20.00 hores) amb una altra sessió de Circ a l’ermita, en aquest cas amb l’espectacle Vitae a càrrec de la companyia Xa! Teatre.