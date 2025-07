La castellonense Nadia Sheikh tiene nueva canción: Descúbrela

Tras el apoyo de BBC 6 Music con los singles How To Lose A Friend, el emotivo Memories y su versión en español Recuerdos, la alcorina Nadia Sheikh regresa con Just a shadow, el último adelanto antes de su próximo EP Done and dusted, que verá la luz en octubre.

Coescrita con Johnny Madden (Baby Strange) y coproducida por Nadia junto a Madden y sus compañeros de banda Rowan Davies y George Gardiner, Just a shadow está envuelta en guitarras expansivas y ese sello característico de Nadia: claridad emocional y una composición poderosa. Es un tema impactante que explora ese espacio incómodo entre la sanación y el miedo a recaer, encarando la vulnerabilidad de frente.

La artista alcorina continúa labrándose una sólida carrera musical. / Mediterráneo

«Just a shadow habla de ese momento frágil en el que empiezas a sentirte mejor, pero aún te persigue el miedo a volver a caer en la oscuridad. Es una canción para cualquiera que haya luchado contra su propia mente y haya salido más fuerte, aunque queden cicatrices», manifiesta Nadia.

Este lanzamiento sigue sumando apoyos de referencia por parte de medios como BBC 6 Music (Steve Lamacq, Chris Hawkins), Radio X, RTVE y Cadena SER, e inclusiones editoriales en New In Pop y New In Alternative de Apple Music, y las playlists nu_rock y Grrrls de Deezer.

La artista y compositora Nadia Sheikh crea un espacio para la emoción más cruda, abordando temas como la salud mental, la identidad y la resiliencia. Su capacidad para transformar experiencias personales en canciones urgentes y cargadas de ganchos le ha valido una creciente audiencia internacional y el reconocimiento de medios como The Line of Best Fit, Clash y Fresh On The Net.

The Alt Escape Festival

Nadia interpretó Just a shadow como tema de cierre en su actuación en The Alt Escape Festival de este año, dejando una de las impresiones más potentes del evento y consolidando su presencia escénica. En directo, continúa dejando huella en escenarios del Reino Unido, España y más allá. Entre sus actuaciones más recientes destacan NXNE (Toronto, Canadá) con apoyo del International Showcase Fund de PRS Foundation, y Noches del Botánico (Madrid) como telonera de Texas. Este verano y otoño volverá a la carretera con conciertos por el Reino Unido y Europa.

Entre sus hitos anteriores destacan una gira europea de 19 fechas junto a Stereophonics, abrir para PJ Harvey en Noches del Botánico, y actuaciones en festivales como Glastonbury, Isle of Wight, Kendal Calling y el FIB, además de dos apariciones en el programa de RTVE Los Conciertos de Radio 3.