Il Divo abre el SOM Festival Castellón a lo grande tras la amenaza de la lluvia

Y tras la tormenta volvió a brillar el sol, en este caso todo un astro de la música, la formación operística Il Divo, en una espectacular apertura del quinto SOM Festival Castellón que superó las condiciones meteorológicas para inaugurar a lo grande una edición que promete hacer historia este verano.

El concierto de este jueves, muy esperado por los muchos fans del famoso cuarteto, estuvo amenazado primero por un pequeño contratiempo en la salud de uno de los cantantes el pasado martes, y en la tarde del jueves por las lluvias que cayeron en la capital de la Plana e hicieron temer lo peor a quienes ya tenían preparadas sus entradas.

Desde la organización, sin embargo, confirmaron a media tarde que se mantenían tanto el horario previsto para la apertura de puertas en el recinto de conciertos habilitado en el Real Club Náutico de Castellón (20.00 horas), como para el inicio del recital, a las 22.00, y que tanto el equipo técnico como el de producción seguían con atención la evolución de las condiciones meteorológicas.

Finalmente no hubo más contratiempos y la actuación pudo desarrollarse con total normalidad. Aunque normal no es precisamente un adjetivo demasiado adecuado para calificar el recital con el que pudo disfrutar el público que se acercó al Grau o las privilegiadas voces de los integrantes de Il Divo: Urs Bühler (Suiza), David Miller (EEUU), Sébastien Izambard (Francia) y el barítono mexicoamericano Steven Labrie.

El concierto fue todo un alarde de las facultades vocales de los cuatro artistas, y un completo repaso a sus dos décadas de brillante trayectoria en los escenarios de todo el mundo. No faltó tampoco el tributo al español Carlos Marín, miembro fundador del grupo, ya fallecido, cuyo recuerdo se dejó sentir de forma constante.

A lo largo de la velada, los temas más emblemáticos de la discografía del grupo, entre las que no faltaron The power of love, Regresa a mí o Mama, compartieron protagonismo con hits contemporáneos como Always on my mind, Hoy tengo ganas de ti o Despacito, para satisfacción del público.

Próximas actuaciones

El paso de la gira XX Anniversary Tour de Il Divo por Castelló supuso, pues, el primer gran éxito de los muchos que aguardan en esta nueva edición del SOM Festival, y cuya próxima fecha a marcar en el calendario es el 8 de agosto. Ese día las canciones de Marta Santos abrirán un fin de semana inolvidable, que completarán Tom Jones y Camilo en las dos jornadas posteriores, mientras que el siguiente fin de semana el ciclo concluirá su programación con Mëstiza, Antoñito Molina y Los Morancos.