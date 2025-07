Un multitudinari recital clausura el Festival Early Music Morella

L’Early Music Morella va posar el fermall d’or amb un multitudinari concert que clausurava la catorzena edició d’aquest esdeveniment cultural que ha comptat amb més de 3.200 espectadors en 14 concerts, 2 conferències, una taula de debat i nombroses activitats, del 18 al 24 de juliol. L’espectacle La dansa de la mort és una celebració festiva i coral, amb cant gregorià, polifonia, percussió i dansa que va comptar amb els Gaiters de Morella, Els Dimonis de Morella i amb 150 músics entre professors, artistes, alumnes i xiquets que van actuar en el Convent de Sant Francesc, este dijous 24 de juliol.

La programació ha comptat amb les actuacions de Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner; Pablo Márquez, l’Acadèmia CdM, Ian Harrison, Eduardo Egüez, César Carazo & Eduard Navarro, Calíope, AVocal & Marco García de Paz o CdM Project. El festival ha destacat per la participació de prestigioses formacions, músics, ponents, programadors internacionals i més de 120 alumnes de països com Alemanya, França, Itàlia, el Japó, el Marroc o Regne Unit, que han accedit a una formació d’excel·lència especialitzada en música antiga.

El Curs i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista, dirigit per Carles Magraner i que organitzen l’Associació Cultural Comes i la Fundació Cultural CdM, va presentar el seu projecte a les ciutats de Madrid, París, Marràqueix i Fes en uns actes que van comptar amb destacades personalitats; i ha atorgat set beques per a joves músics del Marroc.

Certificació EFFE

Les diferents propostes d'aquest projecte artístic, educatiu i social, han tingut un gran acolliment del públic en un any en què ha continuat impulsant la seua internacionalització i ha renovat el guardó de la certificació EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) que concedeix l'Associació Europea de Festivals (EFA en les seues sigles en anglés), un segell de qualitat que distingeix als festivals que destaquen per la seua gran qualitat artística i de gran impacte local, nacional i internacional.