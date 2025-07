Vinaròs proyecta los cortometrajes finalistas de su festival internacional: han recibido 870 cortos

La 24ª edición del Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes ha empezado esta semana con la proyección de los 12 cortos finalistas y la Macedonia de Curts. La entrega de premios será en el auditorio municipal el 2 de agosto.

El martes se proyectaron los cortos “Líbranos del mal”, “Anarchy”, “Medusas” i “La mort”. Però el miércoles debido a la alerta naranja por intensas precipitaciones se suspendió la proyección. Por eso, el jueves se pudo disfrutar de dos cortos que tenían que proyectarse el miércoles (“A Good day will come”, y “El lado más bestia de la vida”) y los también previstos para este dia, “Violetas”, “Solo Km”, “La fuerza” i “L’acquario”. Y el viernes 25 de julio los otros dos que estaban previstos para el miércoles “Ángulo muerto” i “All you need is love” y la Macedònia de Curts.

La asistencia a estas proyecciones ha sido de 500 personas en cada sesión.

La animación del Festival es de Manolo Mesa y la música de Juan Bautista Domènech.

El presidente del jurado es este año Felipe de Cruz, director guionista y productor de cortometrajes. En esta edición se han recibido un total de 870 cortos, con un origen muy variado.

El premio del público está patrocinado por el Ayuntamiento de Vinaròs y el del jurado por la Fundació Caixa Vinaròs. Ambos premios tienen una dotación económica de 1.000 euros y escultura de Lukas Ulmi.