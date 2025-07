Il Divo lo confirma en directo en su concierto de Castellón: "Vamos a grabar una canción con..."

El paso de Il Divo por Castellón ha dejado la confirmación de una noticia muy esperada en el panorama musical. El cuarteto formado por Urs Bühler (Suiza), David Miller (EEUU), Sébastien Izambard (Francia) y el barítono mexicoamericano Steven Labrie fue el encargado ede inaugurar este año el SOM Festival Castellón y lo hizo a lo grande.

Los cantantes de ópera masculinos mostraron que siguen en plena forma, vocal y emocionalmente y protagonizaron un concierto con ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo que define su identidad. Casi 3.000 espectadores fueron testigos de una actuación en la que hicieron un repaso a sus dos décadas de brillante trayectoria en los escenarios de todo el mundo.

Las mejores imágenes del concierto de Il Divo en Castelló / Erik Pradas

Uno de los momentos del concierto fue cuando Il Divo confirmó ante el público castellonense una próxima colaboración, que tan de moda se han puesto en los últimos años en la música. De esta forma, durante uno de los instantes de la actuación el grupo anunció que estaban muy contentos de comunicar que van a grabar una canción con Isabel Pantoja, noticia que fue recibida con aplausos por parte del público asistente.

Música con una gran estrella como Isabel Pantoja

Posteriormente, al grupo se le ha preguntado por esta noticia y han confesado estar "súper emocionados porque además no nos lo esperábamos, estábamos terminando esta gira del veinte aniversario y de repente viene esta noticia". Parece que fue una propuesta que no dudaron en aceptar porque consideran "un gran honor y placer" poder hacer música con una gran estrella como ella: "Obviamente era algo que no teníamos que pensarnos ni un segundo".