Castelló s'omplirà de música molt prompte... però no com t'imagines

El Circuit Viu torna este 2025 amb força renovada. Entre setembre i desembre, 20 sales de la Comunitat Valenciana acolliran un total de 38 concerts amb 47 artistes de diferents estils, trajectòries i orígens. Però, a Castelló, la música es viurà amb intensitat especial: huit directes convertiran la ciutat en punt neuràlgic del millor so en viu. I, el millor? Amb presència destacada de formacions locals com Six Burning Knives o Paco Vila.

Sons de Castelló que ressonen fort

Els escenaris de La Bohemia, Salatal i Terra acolliran propostes que combinen rock, metal i cançó d’autor:

La Perra Blanco pujarà a l’escenari de la Salatal el dissabte 27 de setembre amb la seua energia rock’n’roll.

pujarà a l’escenari de la Salatal el amb la seua energia rock’n’roll. Sujeto K i Borja Penalba faran doblet el divendres 24 d’octubre amb concerts simultanis a Terra i La Bohemia , respectivament.

i faran doblet el amb concerts simultanis a i , respectivament. Six Burning Knives , banda de metal de Castelló, actuarà al Terra el dissabte 11 d’octubre .

, banda de metal de Castelló, actuarà al . I per tancar el mes amb actitud: Los Bengala i Paco Vila oferiran un directe carregat de garage-rock i memòria pop el 31 d’octubre a La Bohemia.

A més, el novembre manté el pols musical ben viu a la capital de la Plana:

El divendres 7 , la Salatal reunirà dos noms propis del rock: Reina Vudú i Nube Naranja .

, la reunirà dos noms propis del rock: i . El dissabte 8 , Rockhouse durà el seu estil americà a la sala Because .

, durà el seu estil americà a la sala . I el 22 de novembre, Yei Yi and Co Jazz Quartet omplirà la sala Because de ritmes improvisats i sofisticació sonora.

Reina Vudú serà protagonista del programa 'Circuit Viu' d'aquest 2025. / Adrián Morote

Una aposta per la música de proximitat

Una part important d’esta programació forma part del pla Cànter, impulsat per la Valencian Music Office, per reactivar el sector musical afectat per la DANA. Gràcies a esta col·laboració, artistes de la terra i sales independents reben suport institucional per mantindre viva la cultura en viu.

Des del seu naixement en plena pandèmia, el Circuit Viu —organitzat per En Viu!, l’associació valenciana de sales de música en directe, amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura— ha aconseguit reforçar el teixit musical local, allunyant-lo de la temporalitat i centralització habitual.

Més que concerts: una experiència cultural

Amb una programació que abraça des del jazz al metal, passant per la cançó d’autor, el rock alternatiu o el garage, el Circuit Viu 2025 ofereix una oportunitat immillorable per descobrir noves propostes i gaudir de la música en espais de proximitat.

Castelló, amb sales que aposten per la cultura local cada setmana, es consolida com un dels grans epicentres d’esta sisena edició. Ara només queda una cosa: mirar el calendari, reservar les dates i deixar-se portar pel directe.