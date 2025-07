Un prodigi turc de la guitarra actuarà a l'interior de Castelló: De qui es tracta?

El pròxim dissabte 2 d’agost a les 23.00 hores, els jardins d'una localitat de l'interior de la província de Castelló s’ompliran de màgia sonora amb el concert inaugural d'un festival singular. L’organització ha preparat una actuació sorpresa amb un dels guitarristes més reconeguts del panorama internacional, en una vetlada única i gratuïta que obrirà aquesta cita musical que enguany celebra la seua novena edició sota el lema Con-Trastes.

El certamen del qual parlem és el Festival Internacional de Cuerda Pulsada de Montanejos (MDM Fest), que manté un any més la seua essència: qualitat, emoció i una aposta ferma per l’excel·lència artística. I per demostrar-ho, enguany ha convidat a una figura internacional que ha conquistat els escenaris europeus amb la seua tècnica i sensibilitat.

Özberk Miraç és un prodigi de la guitarra clàssica. / MEDITERRÁNEO

Es tracta del guitarrista turc Özberk Miraç, guanyador del Primer Premi en la categoria professional del Festival Internacional de Guitarra José Tomás – Vila de Petrer 2024. El músic viatjarà més de 4.000 quilòmetres per oferir al públic de Montanejos un recital íntim i virtuós, envoltat per la natura i la serenitat dels jardins de la localitat.

Talent guitarrista des de Turquia Özberk Miraç Sarıgül, nascut l'any 2000, és un guitarrista turc que ha demostrat un talent excepcional des de ben jove. Ha actuat tant com a solista com amb orquestra, incloent-hi interpretacions destacades del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo amb la Bilkent Symphony Orchestra el 2017, i la Fantasía para un Gentilhombre del mateix compositor amb la BGSO el 2019. Com a solista, el seu repertori és ampli i divers, abastant des de la música elisabetiana de John Dowland i el Barroc de J.S. Bach, fins a obres més contemporànies de Joaquín Rodrigo, Mario Castelnuovo-Tedesco i Joaquín Turina. El 2018, Sarıgül va ser reconegut amb el prestigiós premi Donizetti Classical Music Awards en la categoria de 'Músic de l'any menor de 18 anys' a Turquia. A més, ha guanyat nombrosos premis en concursos nacionals i internacionals, incloent-hi el Primer Premi en el International Istanbul Guitar Festival Competition, l'Estonia Lions – Thomas Kuti European Classical Guitar Competition i la Florida Guitar Foundation’s Virtual Competition Intermediate Division el 2020. Actualment, Özberk Miraç Sarıgül continua la seua formació a la Facultat de Música i Arts Escèniques de la Universitat de Bilkent amb Kağan Korad, i ha tingut l'oportunitat de rebre classes magistrals de figures cabdals de la guitarra com Leo Brouwer, Pepe Romero, Aniello Desiderio, Hopkinson Smith, David Russell i Hubert Käppel. Ha actuat en duo amb Mesut Özgen al Türkiye Gitar Buluşması Festival, i ha estat convidat com a solista en aquest i altres festivals.

Un festival que mira alt i commou

El MDMFEST tornarà a desplegar tot el seu potencial el pròxim pont d’octubre, amb quatre actuacions destacades entre el 9 i el 12 d’octubre, on hi participaran noms com la Camerata Sinfónica de Castilla-la Mancha, Marina Payá, Arahí i el Grupo Folclórico Aragonés Arte Baturro, entre d’altres.

En aquesta edició també hi haurà lloc per al record i l’homenatge a les persones que patiren les conseqüències del 29 d’octubre passat, una jornada tràgica per a la comarca de l’Alt Millars. El festival els dedicarà un espai de memòria i respecte a través de la música.

Cartell del concert que obrirà el IX MDM Fest de Montanejos. / MEDITERRÁNEO

Amb una programació eclèctica i artistes de talla nacional i internacional, Montanejos es consolida com epicentre de la música de corda pinçada, i el MDMFEST com una de les cites musicals i culturals més rellevants de l’any a la província de Castelló.