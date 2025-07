Elefantes, en Llucena: «Nuestras canciones son como flores: crecen porque las cuidamos»

Treinta años sobre los escenarios no han apagado ni un ápice del ímpetu ni del compromiso artístico de Elefantes. Con un pie en la raíz y otro en la reinvención constante, la banda barcelonesa celebra desde el pasado año su aniversario con una gira que ha recorrido casi toda España y con un disco que no es solo retrospectiva, sino también declaración de principios.

Este 1 de agosto, el grupo llega a Llucena (Castellón), donde desplegarán, a las 22.30 horas, en la plaza Mossen Baltasar Gallén (entradas a 21 euros) su característico directo —emocional, elegante, físico— ante un público que, como ellos mismos aseguran, «escucha con atención y con alma». Hablamos con la banda sobre su evolución, su forma de entender el oficio y ese «tratado sobre jardinería» con el que cultivan canciones desde hace tres décadas.

Treinta años de carrera no se celebran todos los días. ¿Qué significa para vosotros mirar atrás y resumir todo ese camino en un proyecto como 30 aniversario o tratado sobre jardinería?

Es una emoción un poco... contradictoria, quizá. Por una parte, miras atrás, ves ese cartel de «30 años» y da la sensación de que llevas toda la vida en esto. Pero al mismo tiempo, no sentimos que haya pasado tanto tiempo. No nos percibimos mayores ni como alguien que está celebrando el final de una etapa. Para nosotros, no se trata de una trayectoria que implique haber llegado a un destino, como si dijéramos: «Ya hemos hecho lo que queríamos hacer y ahora toca hacer balance». Al contrario: seguimos con vigor, con proyectos, pensando en las canciones que vendrán.

Este aniversario es una forma de celebrar con nuestro público, con los que nos siguen desde hace años y con los nuevos que se han ido sumando. De hecho, la gira iba a cubrir solo 2024 y se ha alargado hasta verano de 2025 porque está funcionando muy bien. Es una parada para mirar lo hecho, sí, pero sin sensación de cierre. No hemos terminado. Ni mucho menos.

El título del álbum es muy sugerente: ¿por qué lo llamasteis Tratado sobre jardinería? ¿Qué paralelismo hay entre la jardinería y el oficio de hacer canciones?

Nosotros somos jardineros de nuestras canciones. Ellas son nuestras plantas. Este álbum es, simbólicamente, el resultado de años de cuidado. Pensamos que las canciones nacen, crecen si las cuidas, y florecen si las dejas evolucionar. De ahí esa flor enorme en la portada: una simple canción, pero tratada con mimo. Tratado sobre jardinería es, en cierto modo, un tratado sobre cómo hacer canciones pop a nuestra manera durante treinta años.

Este amor, la única canción nueva del álbum, condensa muchos de los elementos que definen vuestro sonido. ¿Qué historia hay detrás de este tema y por qué decidisteis incluirlo?

No queríamos hacer un recopilatorio sin incluir algo nuevo. Nos parecía importante mirar al pasado con una canción que hablara del presente y del futuro. Este amor nace de una reflexión sobre nuestra profesión, nuestra relación con el público, entre nosotros y con la industria. Sentimos que seguimos disfrutando de lo que hacemos, que somos privilegiados, aunque también conscientes de todo el trabajo duro que implica mantenerse. Pero el amor sigue creciendo. Es ese impulso —profesional, personal y emocional— el que inspira esta canción.

Elefantes actuará en la plaza Mossen Baltasar Gallén de Llucena este 1 de agosto. / MEDITERRÁNEO

Vuestra música ha evolucionado sin perder identidad. ¿Qué ha cambiado —y qué no— en Elefantes desde 1994 hasta hoy?

Hemos cambiado mucho… y al mismo tiempo, no tanto. Cuando empezamos, éramos muy inconscientes. Teníamos virtudes que da la juventud, como el atrevimiento físico. Jordi, el batería, no dudaba en tocar con tal intensidad que acababa con un dedo roto. Éramos extremos, emocional y físicamente. Ahora hemos ganado perspectiva. Hoy sentimos más lo que pasa por dentro, y tenemos más herramientas para expresar eso.

Si lo piensas en términos futbolísticos, antes éramos extremos que corrían la banda arriba y abajo. Ahora somos mediocentros: organizamos, pausamos, vemos el campo con más claridad. La pasión sigue, con sus altibajos, porque la vida es así, pero seguimos en el juego.

Sois una banda de directo. ¿Cómo habéis planteado esta gira aniversario para que sea realmente inolvidable para el público?

El directo sigue siendo físico, pero ahora también es profundamente emocional. Hemos planteado esta gira para teatros y auditorios, con un concierto largo que es un verdadero viaje. Empezamos cantando a capella la primera canción que hicimos juntos y acabamos con el teatro patas arriba, muy eléctricos. Hay momentos muy intensos y otros muy íntimos, sonoridades abiertas y pausadas.

Queríamos mostrar todos los registros que nuestras canciones tienen, y creemos que eso es parte del éxito de esta gira: un concierto largo pero siempre interesante, que no cae en la monotonía.

«Cada disco nuestro tiene una idea, una historia: no buscamos solo 'temazos'»

Este 1 de agosto actuáis en Llucena, en pleno corazón de Castellón. ¿Qué os apetece compartir con el público de esta tierra y qué puede esperar quien asista?

Vamos a ofrecer el mismo concierto que dimos en el Palau de la Música Catalana o en cualquier gran ciudad. Nos gusta mucho que nos hayan llamado desde Llucena porque los pueblos tienen una energía muy especial, muy bonita. Los conciertos de verano también tienen otra actitud: el ambiente es más relajado, más receptivo. No diremos que son más fáciles, pero sí que se crea una conexión distinta. Nuestra música suena diferente en esos contextos, más despreocupada tal vez. Es un lujo poder vivirlo.

Después de repasar tres décadas de carrera, ¿cómo imagináis el futuro de Elefantes? ¿Sigue habiendo nuevas canciones o este aniversario marca un punto de inflexión?

Se nos solapan aniversarios: ahora se cumplen también 25 años de Azul, el disco que nos dio a conocer. Lo celebraremos con una gira de 10 conciertos por España y uno en México, tocando el disco completo en orden. Pero ya estamos componiendo material nuevo.

Estamos en fase de criba, revisando lo que tenemos y valorando si es suficientemente bueno. Es un proceso muy inicial, lleno de dudas, donde decides qué tipo de disco quieres hacer. Y aunque estamos centrados en la gira, cuando pase, entraremos de lleno. Tenemos estudio en el local de ensayo y siempre estamos grabando cosas. El motor sigue encendido.

«No sentimos que hayamos terminado: todavía nos impulsa el amor por lo que hacemos»

Habláis de discos como conceptos, como ideas que dan sentido al conjunto de canciones. ¿Creéis que eso se ha perdido con las plataformas y el consumo actual?

Totalmente. Sabemos que la gente ya no escucha música así. Ni siquiera nosotros lo hacemos siempre, aunque nos encante coleccionar discos. Hoy se consumen canciones sueltas, playlists, según estados de ánimo o estaciones.

Nosotros, en cambio, seguimos creyendo que un disco puede ser más que la suma de sus partes. Nos gusta construir algo más grande, pensar en un conjunto de 10 o 12 canciones que cuenten algo en común. Hay canciones que nunca serían singles, pero dentro de un disco tienen todo el sentido. Nuestra música necesita del disco para explicarse. Y nuestros fans lo saben: no somos solo una banda de hits, somos una banda de historias completas.