Què és una havanera? Un cant d’anada i tornada amb Benicàssim com a protagonista

El dissabte 2 d’agost, a les 22.30 hores, l’Amfiteatre Pepe Falomir de Benicàssim tornarà a omplir-se de melodies que evoquen l’amor, la mar i la nostàlgia. Es tracta de la XXXVIII edició del Festival d’Havaneres, una cita musical ja consolidada al calendari estiuenc de la localitat, amb entrada lliure i gratuïta.

En aquesta ocasió, el festival comptarà amb les actuacions dels grups Canya de Sucre —codirectors del festival—, Planakanta i Mestre d’Aixa, tres formacions que mantenen viva la tradició de les havaneres al llarg de la costa mediterrània.

Què és una havanera?

Les havaneres són un gènere musical originari de Cuba, amb arrels a la contradansa criolla del segle XIX. Es caracteritzen per un ritme lent i binari, i per unes lletres que solen parlar de sentiments profunds com l’enyor, l’amor perdut o la vida marinera. Aquest estil va arribar a Espanya a través dels mariners i es va assentar amb força a diverses localitats costaneres, especialment a la Mediterrània.

Les havaneres van ser molt populars al segle XIX en Espanya i molts països colonials. / MEDITERRÁNEO

Amb el temps, l’havanera s’ha convertit en sinònim de nits musicals a la vora del mar, on la veu humana i la guitarra es fonen amb l’ambient salat de la brisa nocturna.

Una tradició ben arrelada a Benicàssim

El Festival d’Havaneres de Benicàssim es celebra de manera ininterrompuda des de l’any 1985, impulsat pel grup Canya de Sucre i amb el suport de l’Ajuntament de Benicàssim. Durant més de tres dècades, ha servit com a plataforma per a grups locals i d’altres punts del litoral que mantenen viu aquest llegat musical.

Inicialment, el festival se celebrava a la platja de la Torre de Sant Vicent, però el 2012 va traslladar-se a l’Amfiteatre Pepe Falomir, un espai escènic a l’aire lliure situat molt a prop del mar, que ofereix millors condicions per al públic i per als intèrprets.

Cada edició del festival suposa un viatge emocional a través de cançons que parlen de ports llunyans, promeses d’amor i records que no s’esborren. Una experiència que connecta el patrimoni musical amb l’entorn natural i que atrau tant residents com visitants.

Una nit per deixar-se portar

La programació d’enguany proposa un itinerari sonor amb tres grups de referència dins el panorama de l’havanera valenciana i catalana. Canya de Sucre, agrupació local amb una dilatada trajectòria, liderarà la vetlada amb un repertori que combina clàssics del gènere amb arranjaments propis. Els acompanyaran Planakanta i Mestre d’Aixa, formacions que aportaran matisos i veus distintes a una mateixa passió musical.

La cita és una oportunitat per gaudir d’una proposta cultural gratuïta i de qualitat, en un marc incomparable. Una invitació a descobrir —o redescobrir— la força expressiva de les havaneres i la capacitat que tenen per emocionar, commoure i unir generacions.