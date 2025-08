Manuel Babiloni: un llegat que ressona cada dilluns de juliol amb el cicle 'Dilluns al ras'

Castelló va tornat a posar veu —i música— al record de Manuel Babiloni. El Templet del Parc Ribalta ha sigut, un any més, l’escenari escollit per a celebrar el cicle Dilluns al ras, que aquest 2025 ha adquirit un significat especial: es compleix el desé aniversari de la mort del guitarrista castellonenc més internacional.

L’últim concert, celebrat el 28 de juliol, va estar carregat d’emoció. Els pianistes Manuel Ortiz Babiloni i Elvira Babiloni protagonitzaren una vetlada íntima que posà el fermall d’or a una edició que ha reunit més de 1.125 espectadors al llarg de juliol. Organitzat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Castelló i la Fundació Guitarrista Manuel Babiloni, el cicle ha combinat talent local, qualitat artística i memòria viva.

Un ambaixador de la cultura castellonenca

Guanyador del Certamen Internacional Francisco Tárrega de Benicàssim en 1983, Babiloni és recordat com un dels grans mestres de la guitarra clàssica espanyola. El seu art va captivar auditoris dels cinc continents, amb un vincle especialment profund amb el Japó. No és casualitat que aquest pròxim mes d’agost, les ciutats de Tòquio i Ube li retin homenatge amb el suport institucional de l’Ajuntament de Castelló. Una mostra clara que el seu llegat traspassa fronteres i continua ressonant.

El templet del parc Ribalta de Castelló va tornar a converitr-se en l'escenari d'aquest cicle musical en record a Manuel Babiloni. / MEDITERRÁNEO

«La figura del guitarrista Manuel Babiloni és un orgull per a tots els castellonencs», ha declarat la regidora de Cultura, María España, qui afegeix: «No hi ha millor recorde que omplir de música cada dilluns del mes de juliol el Templet del Parc Ribalta. Estic segura que és el que més li haguera agradat a este músic exemplar». La regidora ha volgut subratllar la importància de preservar aquest patrimoni musical: «És molt important que recordem i valorem com es mereix una trajectòria internacional a l’abast de molt pocs músics en el món».

Un cicle que uneix emoció, patrimoni i talent

Amb quatre concerts i un públic fidel, Dilluns al ras consolida el seu paper com a cita estiuenca de referència en l’agenda cultural de la ciutat. Però més enllà de les xifres, el que persisteix és l’essència: la voluntat de retre homenatge a un artista que va saber portar el nom de Castelló als escenaris més exigents del món.

📍 Pròxima parada: el Japó. Però el cor del mestre, cada juliol, torna a bategar al Ribalta.