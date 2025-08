Així sona l’agost a Orpesa: electrònica, rock mutant i DJ's vora mar

Orpesa es prepara per viure una nova nit d’estiu amb identitat pròpia. L’Oropesa Summer Festival celebra aquest dissabte 9 d’agost la seua segona edició amb un cartell que puja el volum a l’electrònica, l’actitud alternativa i l’energia dels directes.

Després de l’èxit de l’any passat, la platja de les Amplàries tornarà a acollir aquest festival gratuït impulsat per la Regidoria de Turisme d’Orpesa amb el suport de la plataforma Sonora Visions, referent en la difusió musical local.

La programació

El programa arranca a les 20.00 hores amb Mardestellos DJ, selector habitual de l’escena castellonenca, que tornarà a desplegar el seu univers sonor per escalfar motors. A les 21.00 arribarà el plat fort: Ortopedia Técnica, banda castellonenca que encapçala el cartell amb el seu directe potent, salvatge i emocional. Formats en 2020, van debutar amb Sentencia i al maig d'aquest 2025 van publicar el seu nou EP Nada Brilla, editat per Desorden Sonoro en digital i vinil.

Platz seran els encarregats de tancar la segona edició de l'Oropesa Summer Festival. / MEDITERRÁNEO

La festa continuarà a les 22.00 hores amb Pepe Roca DJ, abans del tancament a les 22.45 amb Platz, jove banda valenciana de guitarres accelerades i contundència escènica. Formada per quatre músics de poc més de vint anys, han demostrat una evolució fulgurant des del seu debut amb Todo el mundo tiene sueño fins al seu últim treball, Calprotectina (2024), gravat a Casafont Records. Amb un directe ple d’energia i actitud, han estat teloners de Los Planetas al Festival Deleste i han passat per sales icòniques com Moon, 16 Toneladas o El Loco Club. El seu pas per Orpesa promet deixar empremta.

Música vora mar i sense massificacions

El festival se celebrarà de nou a l’espai verd del carrer L’Embals, en primera línia de mar, un escenari natural ideal per a gaudir dels concerts amb calma i sense aglomeracions. El mateix enclavament va ser l’escenari de l’estrena del festival en 2024 amb Ramírez Exposure, La Chica Medusa i Mardestellos.

Des de l’Ajuntament subratllen que aquesta proposta complementa l’oferta cultural i turística d’estiu, i guanya força com a cita de referència per al públic jove i familiar. «L’Oropesa Summer Festival reforça la nostra oferta cultural d’estiu, oferint una opció d’oci on persones de diferents edats poden gaudir», deia l’any passat Araceli de Moya. Ara, amb Rafael Albert com a alcalde, el projecte es consolida amb una aposta musical valenta, en sintonia amb l’entorn.

L’entrada és lliure i gratuïta. No cal reserva, només ganes de vibrar.