Aur-Art o com viure la història en primera persona a Castelló
La companyia fa més de 15 anys que acosta el patrimoni a la ciutadania a través de visites teatralitzades com la d'aquest 10 d’agost al Museu de la Mar del Grau
Com es transmet la història d’un poble? Des de les vitrines d’un museu? A través d’una guia impresa? Amb un manual escolar? Des del 2009, l’equip d’Aur-Art aposta per una resposta diferent: l’experiència viscuda, l’emoció que desperta una escena, el murmuri d’una veu que narra des de dins, la màgia de caminar pels propis escenaris del passat. Aquesta és l’essència de les seues visites teatralitzades, una manera original, didàctica i profundament humana de connectar amb el patrimoni.
El pròxim diumenge 10 d’agost, a les 11.00 hores, Aur-Art oferirà al Museu de la Mar del Grau de Castelló una nova proposta dins de la seua col·laboració amb el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC). Sota el títol La memòria de les ones, l’activitat es presenta com un homenatge a la mar i a les seues gents, recuperant la memòria oral de les generacions més majors del Grau per tal de rescatar les seues vivències, experiències i formes de vida abans que caiguen en l’oblit. L’entrada és gratuïta, amb aforament limitat i reserva prèvia obligatòria.
Un art de mediació cultural
Lluny de ser una activitat dirigida només al públic infantil, les visites teatralitzades d’Aur-Art estan pensades per a tots els públics. La seua aposta combina rigor històric, creativitat escènica i vocació educativa, amb l’objectiu que la història no sols s’entenga, sinó que es senta i es visca.
Aur-Art és molt més que una companyia de visites guiades. Al darrere hi ha un equip multidisciplinari format per pedagogs, historiadors, artesans, mestres, recreadors històrics, actrius i actors, que entenen el seu treball com una forma de mediació cultural activa i transformadora. Una manera de fer que el patrimoni prenga vida i dialogue amb qui el visita.
La base del seu mètode és clara: vore, escoltar, manipular, provar, formular hipòtesis, aprendre de forma crítica i conscient. I per aconseguir-ho, combinen diferents recursos com ara tallers, recreacions vives (living history) o dinàmiques de gamificació i simulació. Tot plegat amb un fort component d’investigació historiogràfica i una actualització constant en metodologies didàctiques.
Una llarga trajectòria que parla per si sola
Encara que va nàixer com una iniciativa centrada en activitats extraescolars, Aur-Art ha ampliat el seu radi d’acció al llarg dels anys, col·laborant amb museus com el MUCBE de Benicarló, el Museu del Torrelló d’Almassora, el MARQ o el mateix MUCC, així com amb centres d’interpretació i jaciments arqueològics a Castelló, València, Alacant, Tarragona, Girona, Barcelona, Terol o Saragossa.
A més de la seua activitat amb grups escolars i en espais patrimonials, Aur-Art també ha participat en formacions per a professionals de l’educació i del patrimoni, com la impartida dins del màster de Gestió del Patrimoni Històric i Cultural de la Universitat de Barcelona o el seminari Patrimoni a l’aula de la Conselleria d’Educació.
Patrimoni viu, ciutadania activa
Iniciatives com les d’Aur-Art posen en relleu el valor de repensar com es comunica el patrimoni. Davant la passivitat d’alguns discursos institucionals, la teatralització històrica no sols informa: emociona, provoca preguntes i connecta passat i present. En una època en què molts museus lluiten per atraure nous públics, aquesta forma de mediació es revela com una eina poderosa per democratitzar la cultura.
La memòria de les ones no és només una visita, sinó una oportunitat d’escoltar les veus del Grau, de recuperar relats de vida, de deixar-se portar per la brisa d’una història compartida. I ací està, una vegada més, Aur-Art, recordant-nos que la història no està morta: només cal qui l’escolte, qui la conte i qui la faça reviure.
