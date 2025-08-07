EN WEB

El xiringuito de la platja del Gurugú de Castelló acull una nova sessió de dj’s que connecta música, natura i espiritualitat

Lord Visnú.

Lord Visnú. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castelló

La platja del Gurugú, al Grau de Castelló, acollirà el pròxim divendres una experiència sensorial que connecta música, natura i espiritualitat. Es tracta de Dune Ritual IV-Agua, l’última entrega d’una sèrie de trobades organitzades per La Tribu Còsmica, en què cada edició ha estat dedicada a un element: terra, vent, foc i, ara, aigua.

L’esdeveniment, que se celebrarà de 16.00 a 00.00 hores a Bocana Lounge, vora la mar, proposa una immersió sonora i visual on l’electrònica espiritual es fusiona amb sons tribals i ancestrals. Hi participaran tres dj’s: Lord Visnú (16.00-19.00), amb ritmes orgànics i ètnics; LoOoperBoy (19.00-22.00), amb afrohouse i deep tribal; i Nahïoo (22.00-00.00), amb una proposta mística i transformadora.

La jornada inclourà també percussió tribal en directe, malabars de foc i performances participatives. S’anima el públic a assistir vestit de blanc, blau o tons aquàtics, i a participar des del respecte i la consciència.

Amb entrada lliure, Dune Ritual IV simbolitza el tancament d’un cicle de celebració i connexió amb els elements. Una proposta alternativa per a viure l’estiu des de la llibertat, la dansa i la comunió col·lectiva.

L’entorn natural i el disseny cuidat de l’espai contribuiran a crear una atmosfera envoltant, on cada detall compta. La cita busca no sols entretenir, sinó generar una experiència transformadora que connecte cos i esperit. Un ritual contemporani per a obrir-se al fluir de l’estiu i al poder sanador de l’aigua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents