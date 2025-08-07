Jason Donovan: "Nunca había pensado en dedicarme al teatro musical, fue él quien me encontró"

Jason Donovan, el conocido actor y cantante australiano popular por su interpretación de Scott Robinson en la serie Neighbours, vuelve a calzarse los tacones de Dr. Frank-N-Furter, el protagonista del musical The Rocky Horror Show.

El artista australiano de 57 años debutó en este papel en 1998, en el 25 aniversario del musical. Ahora, tras más de dos décadas, lo interpreta de nuevo y actuará en Mallorca del 16 al 19 de octubre en seis funciones que deslumbrarán la isla con el mundo de Richard O'Brien.

Como cantante, ha logrado en múltiples ocasiones llegar al puesto número uno del Reino Unido entre los años 80 y 90. Canciones como Especially for You, Too Many Broken Hearts, Sealed with a Kiss o Any Dream Will Do han marcado a toda una generación con su estilo pop-melódico.

¿Cómo se interesó por el teatro musical?

Mi padre era actor y siempre pasé mucho tiempo con él porque mis padres se separaron cuando yo era joven. Con esa base e interés, empecé a trabajar en una obra llamada Joseph, que supuso el inicio de mi carrera con el teatro musical.

¿Cómo descubrió The Rocky Horror Show? ¿Ha habido alguien que se lo haya presentado o se interesó por su cuenta?

The Rocky Horror Show fue una parte muy importante de mi época cuando crecí en Australia. Habían discos increíbles, inlcuso Meat Loaf grabó una canción a partir del musical. Era como un clásico de la cultura pop de mi infancia y de mi juventud, así que siempre había conocido el show. Pero no fue hasta mediados de los años 90 cuando me empezó a interesar interpretar el personaje de Frank. A partir de ahí, lo interpreté en el 25 aniversario del show en Reino Unido. Y hace cosa de tres años aproximadamente, empecé a pensar en el 50 aniversario. Me puse en contacto con los productores y dije que era una ocasión fantástica para reconsiderar un poco la obra.

¿Qué hace que siga interpretando el papel tras más de 27 años?

Para mí este espectáculo es especial porque es muy libre. Me encanta el personaje de Frank porque es la antítesis total del tipo de personaje por el que la gente me conoce. Para la gente soy como el joven con ojos azules y rubio, y Frank es un cambio de personaje absoluto respecto a mi público tradicional. La verdad es que yo nunca había pensado en dedicarme a esto, fue el teatro musical que me encontró a mí. He estado haciendo esto ya durante 30 años y con 25 espectáculos distintos. Es un trabajo muy duro, pero es realmente gratificante poder ir a grandes ciudades fantásticas por todo el mundo, con públicos distintos y ver sus reacciones.

Escena de 'The Rocky Horror Show', que llegará a Mallorca en octubre / .

¿Ha estado alguna vez en España? ¿Qué es lo que más le gusta o destacaría?

Estuve hace tres semanas en Mallorca precisamente. Me encanta la isla, la verdad es que he pasado mucho tiempo allí. De hecho, dentro de dos o tres semanas volveré a estar ahí. Me encanta la comida, la gente, las playas, la Serra de Tramuntana...

Recordando un poco sus inicios, ¿qué significó para usted participar en Neighbours?

Neighbours era una serie que supuso un cambio vital para mí. Acababa de terminar el instituto y era la serie perfecta para lanzar mi carrera. Interpreté un personaje con el que la gente podía sentirse identificada, no solo para mí, sino para muchísimas personas en todo el mundo. Además, había muy buena química entre los miembros del equipo. Fue un momento mágico. Una serie como aquella supone un gran impulso para hacer otras cosas porque te da muchísima exposición. Por otra parte, con toda honestidad, nadie se imaginó que iba a tener el éxito que ha acabado teniendo.

¿Qué fue lo que más aprendió de esa experiencia?

Aprendí muchísimo porque cuando trabajas en una serie como aquella, lo haces a muchísima velocidad, con gente de distintas edades... Eran días muy largos. Le debo mucho a esa serie, cambió mi vida en muchos sentidos. De hecho, este año se va a terminar la producción después de 35 años. Hace poco fuimos a rendir homenaje a la serie porque hay que ser agradecido, y la verdad es que probablemente no hay un día en mi vida sin que alguien me pregunte por Neighbours. Eso dice mucho.

¿Cómo se interesó por la música?

Cuando era un chaval y estaba creciendo en Australia, me fascinaba la música pop y los artistas. Escuchaba los Beatles, Queen, ABBA, David Bowie... Mi interés personal vino con Neighbours, porque creo que se podría decir que los actores podemos interpretar, cantar y bailar, y cuando piensas en teatro musical, eso es la esencia. Pero la interpretación siempre es fundamental, lo más importante.

¿Usted pensaba que iba a ser tan exitosa su carrera musical?

Creo que es una combinación de 35 años de trabajo. Tener un perfil claro en el teatro musical ayuda, pero el éxito inesperado de Neighbours me dio la satisfacción de saber que había grabado una serie de canciones que habían emocionado a la gente de muchas maneras y que lo siguen haciendo a lo largo de los años. Creo que hay mucha gente que va a ver mi teatro musical porque está interesado en mi persona. Esa experiencia, el saber cantar, interpretar, etc., ayuda a una serie de niveles distintos. El éxito del teatro musical radica en disfrutar lo que haces, yThe Rocky Horror Show para mí es una gozada. Lo disfruto muchísimo y realmente me emociona.

¿Qué proyectos a futuro tiene en mente?

Tengo muchas ganas de ir a Mallorca en octubre, y si puedo incluso antes. Eso es un primer proyecto ya interesante para mí. Estoy de gira también para primavera del año que viene, y más allá de eso no tengo muchos planes. Tal vez tengo que aprender a trabajar un poco menos y escoger un poco las cosas que hago. A mis 57 años, Rocky es un regalo que me gustaría mantener. Me gustaría seguir haciendo espectáculos. No puedo esperar porque tengo muchos amigos en Mallorca, así que quiero llevar un poco de locura del Rocky Horror Show a Palma.