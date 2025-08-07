Muere el reconocido pianista y compositor puertorriqueño Eddie Palmieri

El reconocido pianista y compositor salsero de origen puertorriqueño Eddie Palmieri falleció este miércoles a los 88 años de edad.

Varios de sus colegas músicos, entre ellos Bobby Cruz y La India, lamentaron su fallecimiento en mensajes en redes sociales, en los que destacaron también su legado en la música latina.

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri fundó varias bandas como La Perfecta, fue uno de los pioneros de la salsa y ganó tres Premios Grammy.

"Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia", escribió Bobby Cruz en sus redes sociales.

Por su parte, el salsero Víctor Manuelle aseguró que con su muerte se ha perdido "uno de los pilares más fuertes" del género musical, ya que "fueron muchas las generaciones que han quedado marcadas" con su música.

"Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Su legado es inmenso, y su influencia en mi vida artística es eterna", expresó la cantante La India.

Según su biografía en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Palmieri formó su Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana, publicando su primer disco en 1962, con el nombre de la banda.

En 1971 grabó en suelo boricua el álbum "Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico", considerado por muchos seguidores de la música afroantillana como una joya de la discografía salsera.

Tres años después, en 1974, elaboró junto al cantante Lalo Rodríguez 'The Sun Of Latin Music', que se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

En la década de 1980, Palmieri ganó dos nuevos Grammy por los discos 'Palo Pa' Rumba' y 'Solito', y continuó en los siguientes años incursionando en la salsa y el jazz.