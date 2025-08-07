Qui són els guardonats amb els Premis Ciutat de Castelló 2025?
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat la resolució de la convocatòria
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat la resolució de la convocatòria dels Premis Ciutat de Castelló 2025, una cita anual amb la cultura que reconeix la creativitat, la reflexió i el compromís social des de diferents àmbits artístics i intel·lectuals.
En l’àmbit teatral, el Premi Ciutat de Castelló de Teatre, dotat amb 3.000 euros, recau en Pedro Montalbán Kroebel per l’obra Els desastres de la guerra, una peça que convenç el jurat per la seua intensitat dramàtica i el seu simbolisme.
El Premi Ciutat de Castelló de Literatura Infantil Il·lustrada “Tombatossals”, amb una dotació de 5.000 euros i la publicació de l’obra, s’atorga a Irene Verdú i Gloria Celma Sánchez per Pepica Gra, una proposta que destaca per la sensibilitat narrativa i la qualitat de la il·lustració.
En narrativa, el jurat concedeix el Premi Ciutat de Castelló de Narrativa, també dotat amb 3.000 euros i la publicació de l’obra, a Francisco Urbano Pérez Benedicto per La habitación de la puerta azul, una novel·la que sorprén per la seua veu literària i capacitat evocadora.
Altres guardons
Pel que fa al compromís social, el Premi Ciutat de Castelló “Per la Pau” Vicent Martínez Guzmán, valorat en 5.000 euros, reconeix el projecte Redes Sanitàries Solidàries de Medicus Mundi Mediterrània, per la qualitat i l’impacte d’una proposta centrada en la cooperació internacional i la justícia sanitària.
Finalment, el Premi Ciutat de Castelló a l’Excel·lència Musical “Guitarrista Manuel Babiloni”, amb una dotació de 3.000 euros, s’atorga a Jaume Cabré i Fabré, en reconeixement a la seua trajectòria destacada i la seua aportació al panorama musical.
Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de Castelló consolida el seu suport a la cultura com a motor de pensament crític, cohesió social i desenvolupament col·lectiu.
- Castellón apunta a salvarse de la ola de calor por un motivo específico
- Crisis de una veterana industria de Castellón: comienza la fase de liquidación
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco
- El Gobierno concede 800.000 euros a una empresa de Castellón y generará nuevos empleos
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Estas son las dos mejores playas de Castellón según National Geographic: Los motivos
- Mercado negro en Castellón: detenido el copropietario de una empresa de transportes por usurpar su mercantil y desviar mercancía