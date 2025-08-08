De Castellón a Suiza: la música de Xenia suena en el Festival de Cine de Locarno

El Festival Internacional de Cine de Locarno, que se celebra en la localidad suiza desde el pasado 6 de agosto y hasta el 16, cuenta este año con una pincelada castellonense en su programación. Aunque de forma indirecta, la conexión con la provincia viene de la mano de la artista Xenia Rubio, más conocida como Xenia, natural de la Vall d’Uixó, quien firma la música original de la película Balearic, dirigida por el cineasta vasco Ion de Sosa.

La película ha sido seleccionada para competir en la sección Concorso Cineasti del Presente, uno de los apartados más audaces del certamen helvético. Dedicada a primeras o segundas obras de autores emergentes, esta sección se define como «el espacio para los cineastas del presente y el cine de mañana, que existe más allá de cualquier distinción de forma y género».

Balearic propone una historia inquietante y simbólica: un grupo de jóvenes queda atrapado por tres perros dóberman dentro de la piscina de un chalé de lujo en el que se han colado en Mallorca, mientras en una villa cercana los vecinos celebran el inicio del verano. La acción transcurre en la mágica víspera de San Juan, lo que añade una capa de tensión ritual al relato. «Quiero realizar una película estival sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad entre clases y las barreras que se crean para que ese ecosistema perdure», ha explicado De Sosa.

La propuesta visual y conceptual del cineasta donostiarra se ve potenciada por la aportación musical de Xenia, cuya sensibilidad sonora aporta profundidad emocional y texturas atmosféricas a la narración. Así lo compartía la propia artista en sus redes sociales: «Hice la música original de la película Balearic y se estrena este mes en el Festival de Locarno. Muchas gracias a Ion de Sosa por confiar en mi trabajo».

Una artista en expansión

Xenia lleva varios años labrándose una identidad artística propia desde la escena independiente. Su estilo bebe del dark pop, la electrónica y las sonoridades retro, en un ejercicio continuo de exploración estética y emocional. Su primer EP, Esfera, marcó un inicio distópico y conceptual, mientras que su álbum Ruido‑0 consolidó su universo musical con una carga introspectiva muy personal. En su último trabajo, Cuando las sombras se alargan, Xenia amplía registros incorporando desde bases de reguetón hasta trazas de drum ’n’ bass, sin perder la coherencia de su propuesta.

Xenia suma un nuevo hito con su incursión en el ámbito cinematográfico internacional. / MEDITERRÁNEO

Su participación este año en el cartel del Primavera Sound de Barcelona, uno de los festivales más importantes de Europa, confirmó la consolidación de una carrera en ascenso, que ahora suma un nuevo hito con su incursión en el ámbito cinematográfico internacional.

Un cruce entre territorios

La presencia de Xenia en el Festival de Locarno, uno de los templos del cine de autor en Europa, no es solo un logro personal. Representa también una forma de conexión cultural entre territorios, entre disciplinas, entre lenguajes. Desde una localidad castellonense hasta la pantalla grande suiza, la música de esta artista abre una puerta a otras formas de relato, en las que el talento joven del territorio puede dialogar con el mundo.

En un cine como el de Ion de Sosa, donde la imagen, el tiempo y la atmósfera son tan esenciales como el argumento, la banda sonora no es un mero acompañamiento: es una capa narrativa en sí misma. Que esa capa lleve la firma de una artista de la Vall d’Uixó es motivo suficiente para que la cultura castellonense preste atención a lo que ocurre en Locarno este agosto.