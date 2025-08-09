Pot un poble de Castelló convertir la història en música i la música en festa? A Morella sí
Del 10 al 14 d’agost, la 42a edició del Festival Internacional de Música de Morella Ricardo Miravet celebra 300 anys de l’orgue de Turull amb una edició que uneix talent local i projecció internacional
Morella tornarà a convertir-se aquest estiu en un epicentre de la música antiga amb la 42a edició del Festival Internacional de Música Ricardo Miravet, que se celebrarà del 10 al 14 d’agost. Un any molt especial en què es commemoren els 300 anys de l’orgue de Turull de la Basílica Arxiprestal, una joia patrimonial que inspira una edició marcada pel diàleg entre la tradició local i la dimensió internacional del certamen.
L’organista italià Fabio Ciofini, titular dels orgues històrics de Collescipolli i Solomeo, serà l’encarregat d’obrir el festival amb un recital inaugural a la Basílica, el diumenge 10 a les 20.00 hores.
Un festival amb arrels al poble
El festival incorpora enguany una àmplia participació d’associacions i músics locals, reforçant la connexió amb el territori. El dilluns 11 tindran lloc les tradicionals visites guiades a l’orgue, a càrrec d’Arturo Barba, amb inscripció prèvia a l’oficina de turisme. A les 20.00 hores, el Teatre Municipal acollirà la gala Llum i colors de l’òpera i la sarsuela, amb les veus de Saray García i Pascual Andreu, i l’acompanyament al piano de José Madrid.
Dimarts 12, la música vocal tornarà a ser protagonista amb un concert de soprano i orgue que reunirà el mateix Arturo Barba i la soprano Eugenia Burgoyne, reconeguda concertista internacional.
El dimecres 13, el festival posarà en valor la música feta a casa amb un recital de cambra protagonitzat per l’organista titular de la Basílica, Antoni Ortí, i els músics locals Mari Pau Medina, Gemma Medina, Sergi Medina i Miquel Medina.
Una cloenda amb accent comunitari
La cloenda del festival, dijous 14, es planteja com una gran festa col·lectiva per a celebrar els 300 anys de l’instrument. Hi participaran la Rondalla de Morella, l’Associació Musical Mestre Candel, els Gaiteros de Morella, així com intèrprets com Toño Manero, Julià Pastor, Elena Aguilar, Antoni Ortí i el mateix Arturo Barba, director artístic del festival.
La regidora de Cultura, Ruth Martínez, ha destacat que «aquesta edició és molt especial perquè commemorarà els 300 anys de l’orgue de Turull amb molts músics del poble» i ha agraït especialment la implicació d’Elena Aguilar i Arturo Barba en la programació. Barba, al seu torn, ha assenyalat «la intensa programació amb artistes internacionals», però ha volgut posar en valor «la gran participació de músics locals». Finalment, l’alcalde Bernabé Sangüesa ha volgut agrair a Ricardo Miravet i al mateix Barba «el treball per a posar en valor aquest instrument únic al llarg de 42 edicions».
Música, patrimoni i identitat
Amb més de quatre dècades d’història, el Festival Internacional de Música de Morella manté viva la seua aposta per la música antiga i el patrimoni, adaptant-se als temps i integrant el teixit cultural local. En un context on la cultura de proximitat guanya força, el certamen demostra que la música pot ser universal sense deixar de ser arrelada.
