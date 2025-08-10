Robin Hatton canta a Sinatra y Brasil en Benicàssim gracias al 'Jazz Bajo las Estrellas'

Benicàssim vuelve a vestirse de gala este miércoles, 13 de agosto, para acoger una nueva velada del veterano ciclo Jazz Bajo las Estrellas, que se celebra en el elegante entorno del Club Palasiet, con vistas a la bahía. El protagonista esta semana será Robin Hatton, cantante irlandés de raíces belgas y una de las voces emergentes más prometedoras del panorama internacional.

Hatton ofrecerá un concierto en formato quinteto, rodeado de destacados músicos valencianos como Fernando Marco (guitarra), Xavier Monge (piano y órgano), Ignasi González (contrabajo) y Roger Gutiérrez (batería). Juntos darán forma a un repertorio que transita entre los grandes clásicos de Frank Sinatra y las melodías sensuales de la música brasileña, en una propuesta pensada para envolver al público en una atmósfera de sofisticación, elegancia y emoción.

Una voz internacional con futuro brillante

Formado en Irlanda, de ascendencia belga y con una proyección en claro ascenso, Robin Hatton es actualmente uno de los intérpretes principales del musical One Moment In Time, dedicado a Whitney Houston, que se encuentra de gira por Alemania. Su versatilidad y talento escénico se han visto también reconocidos con el Golden Voices Music Award en Cannes 2023, prestigioso galardón que lo sitúa en la órbita de las grandes voces jóvenes del jazz vocal europeo.

Robin Hatton es el nuevo protagonista del ciclo 'Jazz Bajo las Estrellas' que organiza Club Palasiet. / MEDITERRÁNEO

Su paso por Benicàssim supone una oportunidad única para descubrir en vivo a este artista en pleno proceso de consolidación, en un entorno íntimo y cuidadosamente diseñado.

Jazz en directo y alta gastronomía junto al mar

El ciclo Jazz Bajo las Estrellas celebra en 2025 su 28ª edición, consolidado como uno de los festivales más longevos y apreciados de la Costa Azahar. El evento, organizado por el Wellness Clinic & Thalasso Palasiet, combina la música en vivo con una cuidada propuesta culinaria ideada por el chef Rubén Amorós.

La experiencia comienza a las 20.30 horas, con una cena gourmet diseñada especialmente para cada concierto. Más tarde, a partir de las 22.30 horas, las notas del jazz flotan entre palmeras y brisa marina, en un espacio abierto que invita a desconectar del ruido y dejarse llevar por la música bajo el cielo estrellado de Benicàssim.

Próximos conciertos del ciclo

La cita con Robin Hatton será solo una de las paradas de un programa exquisitamente curado. El miércoles 20 de agosto tomará el relevo Ernest Orts, saxofonista valenciano de referencia que ofrecerá un repertorio de jazz moderno que coquetea con el swing, el funky, el jazz latino y la fusión.

La clausura del ciclo llegará el miércoles 27 de agosto de la mano de la cantante castellonense Bárbara Breva, una de las voces más reconocidas del panorama vocal valenciano.

Esta edición ya ha contado con actuaciones de primer nivel, como la de la pianista japonesa Eri Yamamoto, el trombonista Julio Montalvo, el cuarteto liderado por Fernando Marco, y el trompetista italiano Franco Baggiani.