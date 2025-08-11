Castelló se cuela en la agenda de los directores de orquesta más famosos del mundo

La música clásica no solo sobrevive, sino que respira con fuerza en cada nota que une siglos de historia con la emoción del presente. Un concierto sinfónico no es solo un acto cultural: es la oportunidad de escuchar cómo una orquesta entera se convierte en un solo instrumento, dirigido por manos capaces de transformar pentagramas en pura experiencia.

En la próxima temporada del Institut Valencià de Cultura (IVC), Castelló será testigo de este milagro repetido, pero pocas veces tan extraordinario: las grandes figuras de la dirección orquestal internacional aterrizarán en el Auditori i Palau de Congressos para desplegar repertorios que han marcado el canon musical. Para la ciudad, esto significa situarse en el mismo mapa que capitales europeas donde la música sinfónica es una cita de primer orden.

Entre octubre de 2025 y junio de 2026, la ciudad recibirá a seis de las figuras más destacadas de la dirección orquestal internacional, al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, para interpretar obras que han marcado el canon sinfónico.

Sir Mark Elder, Daniele Gatti y Fabio Luisi serán algunas de las batutas protagonistas esta temporada en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Los conciertos y sus protagonistas

El ciclo arranca los 23 y 24 de octubre con el británico Sir Mark Elder, titular de Les Arts, que abrirá con la Sinfonía Praga de Mozart y Das Lied von der Erde de Mahler, junto a las voces de Sasha Cooke y David Butt Philipp. Elder regresará en febrero para dirigir L’enfance du Christ, de Berlioz, un oratorio monumental que fusiona delicadeza y dramatismo.

En noviembre, el italiano Daniele Gatti afrontará la integral sinfónica de Brahms, que en Castelló se escuchará los días 19 y 21. Después, el 19 de diciembre, Fabio Luisi traerá la intensidad de Bruckner con la versión original de la Octava, una de las partituras más exigentes del repertorio.

Dima Slobodeniouk, Gustavo Gimeno y Javier Perianes desfilarán por la sala sinfónica del Auditori de Castelló. / MEDITERRÁNEO

El 6 de marzo, el ruso-finlandés Dima Slobodeniouk ofrecerá un programa centrado en Sibelius —Primera sinfonía y El cisne de Tuonela— y el Concierto para violonchelo de Elgar, con el español Pablo Ferrández como solista.

En mayo (16 y 17), el pianista Javier Perianes interpretará, junto a la OCV, los conciertos para piano de Beethoven. Y el 18 de junio, el valenciano Gustavo Gimeno cerrará la temporada con un triple viaje: de la paleta orquestal de Ravel (Rapsodie espagnole) al folclore de Falla (Siete canciones populares españolas), para culminar con El pájaro de fuego de Stravinsky.

Seis grandes citas que refuerzan el vínculo de Castelló con la gran música y acercan a su escenario principal a quienes hoy marcan la historia viva de la interpretación sinfónica.