'Cordes a la Mar': una setmana de música i connexió davant del Mediterrani
De l'11 al 16 d'agost se celebra XI Festival de Música de Cambra 'Cordes a la Mar' a Benicàssim
El XI Festival de Música de Cambra 'Cordes a la Mar', juntament amb el XI Curs Internacional de Música de Benicàssim, proposa una nova immersió sonora i humana a Benicàssim. Aquesta cita reuneix joves estudiants i professionals d’instruments de corda en un escenari natural únic: la costa i espais culturals locals.
Des de 2013, aquesta iniciativa busca crear un ambient on «tots oferim el millor de nosaltres mateixos, ens cuidem i aprenem junts gràcies a la música». Enguany, el curs i el festival conflueixen en una intensa jornada d’aprenentatge i concerts que es despleguen del 11 al 16 d’agost a l’Espai de la Música Mestre Vila i l’Espai Cultural de la Mar Vil·la Anna.
Cada nit, a les 22.30 hores, un concert diferent convida al públic a endinsar-se en la rica tradició de la música de cambra. La programació ofereix formacions que van des de quintets de cordes amb tocs de jazz manouche i músiques clàssiques, fins a recitals internacionals de violí i piano i actuacions de professors i alumnes del curs. La clausura, gratuïta, tindrà lloc el 16 d’agost a Vil·la Anna amb grups de cambra i orquestres integrats per la comunitat educativa.
Curs + concert
La fusió entre aprenentatge i concert es fa tangible: el curs no sols ofereix classes col·lectives, individuals i de música de cambra, sinó que també permet a l’alumnat participar en el concert de clausura i assistir a la resta dels concerts. Aquesta coherència entre formació i escena musical reforça l’objectiu principal de l’esdeveniment: fer accessible la música clàssica a tota la ciutadania, en un entorn proper i inspirador.
Programació destacada
- 11 d’agost, 22:30 h: EL CHELISTA + cordes
- Daniel Acebes (violoncel, guitarra, veu), Sergio Llorente, Karlos Marco (violí), Bruno Vidal (viola)
- Entrada: 3€
- 12 d’agost, 22:30 h: ACCORDS NÒMADES (França)
- Quintet de cordes, clàssic i jazz manouche
- Entrada: 3€
- 13 d’agost, 22:30 h: Recital de Violí i Piano
- Maxim Larionov (violí, Finlàndia) i Sergio Campayo (piano)
- Entrada: 3€
- 14 d’agost, 22:30 h: Concert de professors del curs
- Mari Tampere-Bezrodny, Bruno Vidal, Lucía Sanchis, Sergio Llorente, Karlos Marco, Daniel Acebes, Sergio Campayo
- Entrada: 3€
- 15 d’agost, 22:30 h: Concert d’alumnes del curs
- Entrada gratuïta
- 16 d’agost, 22:30 h (Espai Cultural de la Mar Vil·la Anna): Concert de grups de cambra i orquestres del curs
- Entrada gratuïta
Entrades i organització
La venda d’entrades està disponible on line a cultura.benicassim.es i a taquilla una hora abans dels concerts. Les entrades gratuïtes no requereixen reserva prèvia.
Organitzat per Benicàssim Cultura, amb la col·laboració de l’IVAJ i produït per Pizzicato i El Mago Diapasón, el festival es consolida any rere any com una cita imprescindible per a tots els amants de la música de cambra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler