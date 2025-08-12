Conoce cuál es el municipio de Castellón que prepara un festival de guitarra con acento internacional

Cada verano, un enclave costero de la provincia de Castellón se transforma en escenario de un ciclo musical que reúne a intérpretes de diferentes países. La cita, consolidada en el calendario cultural, combina propuestas para todos los gustos dentro del mundo de la guitarra.

En esta edición, el público podrá disfrutar de conciertos que abarcan estilos como el latin jazz, el flamenco y la música clásica, además de una novedad: la presencia de la música vocal, con dos formaciones italianas que incluyen soprano en su repertorio.

Se trata de Peñíscola, que del 20 al 23 de agosto celebrará la XXIII edición del Festival Internacional de Guitarra Hondarribia-Peñíscola. Los conciertos, todos a las 22.30 horas, tendrán lugar en el Salón Gótico del Castillo y estarán protagonizados por dúos, incorporando por primera vez el violín como parte de las combinaciones instrumentales.

El Salón Gótico del Castillo del Papa Luna volverá a ser escenario del Festival Internacional de Guitarra Hondarribia-Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

El programa

Las actuaciones previstas para esta edición son:

Miércoles 20 de agosto — Dúo Nunes – El Barouki (violín y guitarra). De Europa a Latinoamérica.

— Dúo Nunes – El Barouki (violín y guitarra). De Europa a Latinoamérica. Jueves 21 de agosto — Doble concierto: La voz en Italia. Dúo Accademia (Giovanna Massara, soprano, y Claudio Fittante, guitarra) + Italian Reverie Duo (Giusy Miriam Pompilio, soprano, y Luciano Pompilio, guitarra).

— Doble concierto: La voz en Italia. Dúo Accademia (Giovanna Massara, soprano, y Claudio Fittante, guitarra) + Italian Reverie Duo (Giusy Miriam Pompilio, soprano, y Luciano Pompilio, guitarra). Viernes 22 de agosto — Maurizio Di Fulvio (guitarra) y Alessia Martegiani (voz). Latin jazz.

— Maurizio Di Fulvio (guitarra) y Alessia Martegiani (voz). Latin jazz. Sábado 23 de agosto — Carlos Piñana (guitarra) y Miguel Ángel Orengo (percusión). Flamenco y percusión.

Entradas

Las entradas tienen un precio de 10 € (abono de cuatro conciertos por 30 €) y pueden adquirirse de forma anticipada en el Hotel Tío Pepe (Av. d’Espanya, 32) o en carlespons.org. También se venderán en el Infotickets del Castillo desde las 21.30 horas, los días de concierto.