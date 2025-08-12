Spoiler: agosto en Castelló no está muerto (y estos museos lo demuestran)

En pleno agosto, cuando la ciudad parece bajar la persiana y el calor invita a quedarse en casa, Castelló guarda un secreto: sus museos siguen muy vivos. Entre las paredes frescas del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) y el Museu de Belles Arts —ambos dependientes del Institut Valencià de Cultura (IVC)—, este mes se puede encontrar un verano distinto, con propuestas que van de la exploración sensorial para bebés a la escritura creativa, pasando por paisajes de títeres, arqueología y fotografía histórica.

El EACC, una fábrica de ideas para todos los públicos

En torno a la exposición La Fábrica, del artista Jota Izquierdo, el EACC, a través del Consorci de Museus de la Comunitat, ha diseñado un programa gratuito que convierte el arte en experiencia directa.

Para los más pequeños : L’Exploratori adapta los elementos visuales y sonoros de la muestra a la curiosidad de la primera infancia, con materiales manipulables y proyecciones que estimulan los sentidos.

: L’Exploratori adapta los elementos visuales y sonoros de la muestra a la curiosidad de la primera infancia, con materiales manipulables y proyecciones que estimulan los sentidos. Para la infancia creativa : La fábrica de paisajes es un teatro de títeres ambientado en Els Ports, donde los niños deciden el rumbo de las historias.

: La fábrica de paisajes es un teatro de títeres ambientado en Els Ports, donde los niños deciden el rumbo de las historias. Para adultos inquietos : el Laboratorio de escritura propone transformar imágenes y sonidos en relatos propios.

: el Laboratorio de escritura propone transformar imágenes y sonidos en relatos propios. Para espíritus críticos: Preguntando a mi sudadera abre un debate sobre el consumo textil y su impacto en la economía y el medioambiente.

Todas las actividades son gratuitas y con plazas limitadas, y se desarrollan en un espacio climatizado que es, en sí mismo, un refugio cultural frente al calor.

El Consorci de Museus programa en agosto actividades para todos los públicos en todas sus sedes, como el EACC de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Un paseo por la historia y la naturaleza en el Museu de Belles Arts

A apenas unos minutos del EACC, el Museu de Belles Arts de Castelló ofrece este agosto tres exposiciones que invitan a viajar en el tiempo y en el espacio, también con entrada libre:

Preludio de libertad (hasta el 5 de octubre) presenta 40 fotografías de M. K. Čiurlionis , captadas en el Cáucaso en 1905, con un enfoque innovador que anticipa el modernismo.

(hasta el 5 de octubre) presenta 40 fotografías de , captadas en el Cáucaso en 1905, con un enfoque innovador que anticipa el modernismo. Del yacimiento al museo (hasta el 5 de octubre) muestra los hallazgos arqueológicos del sector H19 de Monte Calvario de Montán, revelando cómo era un almacén-cocina junto a la muralla.

(hasta el 5 de octubre) muestra los hallazgos arqueológicos del sector H19 de Monte Calvario de Montán, revelando cómo era un almacén-cocina junto a la muralla. Columbretes. 200 años después del capitán Smyth (hasta el 19 de octubre) reúne las fotografías de Pascual Mercé para descubrir la historia y la belleza de estas islas protegidas.

Un verano distinto

Con entrada libre, aire fresco y propuestas para todas las edades, el EACC y el Museu de Belles Arts demuestran que agosto en Castelló puede ser mucho más que calles vacías y terrazas al sol. Solo hay que atreverse a cruzar la puerta.