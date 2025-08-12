Spoiler: agosto en Castelló no está muerto (y estos museos lo demuestran)
La capital de la Plana cuenta con dos centros que no cierran por vacaciones y abren todo un abanico de posibilidades
En pleno agosto, cuando la ciudad parece bajar la persiana y el calor invita a quedarse en casa, Castelló guarda un secreto: sus museos siguen muy vivos. Entre las paredes frescas del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) y el Museu de Belles Arts —ambos dependientes del Institut Valencià de Cultura (IVC)—, este mes se puede encontrar un verano distinto, con propuestas que van de la exploración sensorial para bebés a la escritura creativa, pasando por paisajes de títeres, arqueología y fotografía histórica.
El EACC, una fábrica de ideas para todos los públicos
En torno a la exposición La Fábrica, del artista Jota Izquierdo, el EACC, a través del Consorci de Museus de la Comunitat, ha diseñado un programa gratuito que convierte el arte en experiencia directa.
- Para los más pequeños: L’Exploratori adapta los elementos visuales y sonoros de la muestra a la curiosidad de la primera infancia, con materiales manipulables y proyecciones que estimulan los sentidos.
- Para la infancia creativa: La fábrica de paisajes es un teatro de títeres ambientado en Els Ports, donde los niños deciden el rumbo de las historias.
- Para adultos inquietos: el Laboratorio de escritura propone transformar imágenes y sonidos en relatos propios.
- Para espíritus críticos: Preguntando a mi sudadera abre un debate sobre el consumo textil y su impacto en la economía y el medioambiente.
Todas las actividades son gratuitas y con plazas limitadas, y se desarrollan en un espacio climatizado que es, en sí mismo, un refugio cultural frente al calor.
Un paseo por la historia y la naturaleza en el Museu de Belles Arts
A apenas unos minutos del EACC, el Museu de Belles Arts de Castelló ofrece este agosto tres exposiciones que invitan a viajar en el tiempo y en el espacio, también con entrada libre:
- Preludio de libertad (hasta el 5 de octubre) presenta 40 fotografías de M. K. Čiurlionis, captadas en el Cáucaso en 1905, con un enfoque innovador que anticipa el modernismo.
- Del yacimiento al museo (hasta el 5 de octubre) muestra los hallazgos arqueológicos del sector H19 de Monte Calvario de Montán, revelando cómo era un almacén-cocina junto a la muralla.
- Columbretes. 200 años después del capitán Smyth (hasta el 19 de octubre) reúne las fotografías de Pascual Mercé para descubrir la historia y la belleza de estas islas protegidas.
Un verano distinto
Con entrada libre, aire fresco y propuestas para todas las edades, el EACC y el Museu de Belles Arts demuestran que agosto en Castelló puede ser mucho más que calles vacías y terrazas al sol. Solo hay que atreverse a cruzar la puerta.
