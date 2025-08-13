Benicàssim se viene arriba: estos son los cuatro grupos que harán temblar sus calles en septiembre

Benicàssim tiene un plan para despedir el verano con ruido del bueno. Y no hablamos de cualquier ruido: hablamos de guitarras, voces que erizan y canciones que invitan a seguirlas calle arriba, calle abajo. La nueva edición de Benicàssim.Pop ya está en marcha, con una fecha marcada a fuego: sábado 13 de septiembre.

34 aspirantes y un jurado con oído fino

Este año la llamada ha tenido un eco tremendo: 34 propuestas musicales se han presentado para formar parte de un cartel que cada vez despierta más interés entre artistas y público. Bandas con estilos tan distintos como el folk más delicado, el rock de alto octanaje o el pop con espíritu festivalero han pasado por las manos —y los oídos— de un jurado curtido en la materia: Eduardo Roselló, Lucía Simón y Javier García Vidri.

Y los elegidos son…

Tras una criba intensa, aquí está la revelación: Back to the Hills, Ander Troys, Nube Naranja y Reina Vudú serán los protagonistas de esta edición. Cuatro propuestas que, cada una a su manera, prometen convertir el centro de Benicàssim en una pista de baile, un club de rock y un festival al aire libre… todo al mismo tiempo.

Back to the Hills: raíces con alma americana

Formada en Castellón en 2019 por Santi Campos, José Ma Mulet, Txema Amat y David Bueno, esta banda bebe de artistas como Neil Young, Tom Petty y Wilco. Empezaron versionando clásicos y ahora, como quinteto, ofrecen melodías elegantes y armonías vocales potentes. Su último lanzamiento, Just A Little Bit Of Your Time, fue compuesto para su actuación en el 10.º aniversario del Huercasa Festival. Música de raíz que sabe canalizar la energía del power pop.

Back To The Hills es una banda formada en 2019 en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Ander Troys: rock potente con sensibilidad

En su directo caben sus temas más recientes, versiones inéditas y antiguas canciones renovadas. Cuidan el sonido, las armonías vocales y hasta el estilismo en el escenario. Su propuesta mezcla actitud y desparpajo para que el público no desconecte ni un minuto.

Nube Naranja: new wave con estribillos coreables

Su estilo se mueve entre el pop/rock y una voz con tintes punk. Guitarras afiladas, letras reflexivas sobre el amor postpandémico y traumas superados con buenas intenciones. Entre sus temas más conocidos destaca Benicàssim 96, homenaje a la época dorada de la leyenda festivalera de la ciudad.

Reina Vudú: la fuerza de una voz que araña

Rock en varias vertientes: desde el soul setentero hasta riffs eléctricos con aires contemporáneos. Liderada por Ruth Jiménez, su vocalista, junto a Nacho Fandos (guitarrista), David Franch (bajista) y Carlos Cruz (baterista), el grupo es capaz de acariciar y desgarrar en la misma canción. Sus influencias van de Vintage Trouble a QOTSA, y su hábitat natural es el directo.

Reina Vudú será otro de los protagonistas del Benicàssim.Pop 2025. / Adrián Morote

Un evento con sello local

Bajo la dirección artística de Juan Carlos Tomás y Diego Gómez, Benicàssim.Pop al Carrer busca celebrar el talento vinculado a la localidad y compartirlo sin muros ni entradas. Como recuerda la concejal de Cultura, Rosa María Gil, «Benicàssim se transforma en un gran escenario al aire libre». Y este año, las calles van a sonar más vivas que nunca.