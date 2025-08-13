Un crimen sacude el Castillo de Peñíscola… pero solo en la nueva novela de David Moreda

El Castillo de Peñíscola se convirtió este 12 de agosto en un escenario de novela para acoger la presentación de Sonata para violín menguante, la última obra del escritor castellonense David Moreda Arzo. Ambientada en la fortaleza templaria, la trama combina una investigación criminal con un hecho histórico real que, según el autor, «de haber sido de otra manera, hubiera podido cambiar la historia de España».

Un crimen durante un concierto barroco

La historia arranca en una noche del Festival Internacional de Música Antigua y Barroca. Una serie de crímenes obliga a Policía y Guardia Civil a precintar el castillo. A partir de ahí, la ficción se entrelaza con un episodio histórico verídico, aunque trasladado a un escenario distinto. «La trama es ficticia, pero el hecho histórico que la desencadena no», explica Moreda, acompañado por la directora del Castillo del Papa Luna y doctora en Historia, Ester Forner.

Moreda, en el centro, estuvo acompañado por la directora del Castillo de Peñíscola Ester Forner durante la presentación- / Alba Boix

Peñíscola, inspiración cercana

Moreda reconoce que esta novela marca un cambio de perspectiva en su forma de escribir: «He escrito libros inspirados en lugares lejanos, pero un día pensé dónde estaban mis lectores y caí en que estaban en la playa de Peñíscola tomando el sol. Peñíscola combina historia y paisaje, por eso me inspira».

Sonata para violín menguante es la tercera parte de la serie iniciada con Clave de Luna y continuada por El desafío de los ausentes. Las tres se ambientan en Peñíscola, aunque esta es la primera que sitúa la acción directamente en el castillo.

El Castillo de Peñíscola fue escenario de la presentación del libro 'Sonata para violín menguante' de David Moreda Arzo. / Alba Boix

El autor la considera «la guinda del pastel» pero no descarta continuar explorando el potencial narrativo de la ciudad: «Estoy pensando en replicar el modelo que he seguido con Peñíscola con otros lugares».

Un eclipse como guiño

La fecha de presentación se adelantó un día respecto a lo previsto (del 13 al 12 de agosto) por una razón insólita: «Dentro de un año exactamente, a la misma hora, tendrá lugar un eclipse solar visible desde el Castillo de Peñíscola», ha revelado Moreda.

Crímenes que enganchan

La saga ha tenido una gran acogida, con ocho ediciones de su primera novela. Una de sus señas de identidad es «novelar» a vecinos reales de Peñíscola, aunque nunca como protagonistas, antagonistas o víctimas. «No era mi elección escribir sobre crímenes, pero ahora lo disfruto muchísimo. Los crímenes siempre funcionan muy bien, aunque en mi caso no sean reales», concluye.