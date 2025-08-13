Del barro al grafiti: la sorprendente exposición que rompe esquemas en las Fiestas del Cristo de l'Alcora

El artista Artic Hoke será el encargado de abrir la sala de exposiciones de la recién inaugurada Biblioteca Pública de l’Alcora, situada en el histórico edificio de la antigua fábrica La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora, hoy reconvertido en Casa de Cultura.

La inauguración tendrá lugar el viernes 22 de agosto y, dentro de la semana cultural de las Fiestas del Cristo de l’Alcora, el lunes 25, la exposición recibirá la visita de la reina, damas y autoridades. Podrá visitarse hasta el domingo 7 de septiembre en la calle Pintor Ferrer.

Un diálogo entre barro y grafiti

La muestra de Artic Hoke propone un encuentro entre la cerámica tradicional de l’Alcora y el arte urbano contemporáneo. El artista utiliza botijos, jarras y platos —formas icónicas de la alfarería local— como lienzos para composiciones gráficas llenas de frescura, irreverencia y guiños a la cultura pop. «El barro es memoria, pero también puede ser grito, juego y protesta», explica Hoke. «La Muy Pobre es un homenaje libre, una intervención que respeta el legado cerámico y lo hace vibrar con el pulso del presente», añade.

Algunas de las piezas que conforman las exposición 'La muy pobre', de Artic Hoke. / MEDITERRÁNEO

Así, en lugar de escenas bucólicas o motivos ornamentales, las piezas muestran personajes caricaturescos, símbolos improvisados, frases directas y trazos que remiten al grafiti, el cómic, el arte naïf y la cultura pop.

Un estilo ecléctico y provocador

Artic Hoke se define como un creador de temáticas «difusas y confusas», que busca no dejar indiferente a nadie: «Mis obras son brutas, satíricas, con cierta nota de humor. Uso técnicas mixtas para lograr impacto visual y, si se puede, arrancar una sonrisa. Mi dibujo es particular: sin técnica, sin doctrina».

Trayectoria artística

Hasta la fecha, el artista ha participado en múltiples ediciones del emac. de Burriana, en el CCB Béjis, en la galería Batec, en la Caixa Rural y el Ayuntamiento de l’Alcora, así como en el Museo de la Baronía de Ribesalbes. Este año también ha protagonizado una performance de pintura en directo con banda de música en el Museu d'Etnologia de Castelló con motivo de la Nit de l’Art.