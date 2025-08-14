Rototom Sunsplash 2025: Benicàssim vibra con 8 días de reggae y cultura para celebrar 30 años de historia

Del 16 al 23 de agosto, el rugido del icónico león del Rototom Sunsplash volverá a escucharse a orillas del Mediterráneo. No será una edición cualquiera: el festival reggae más grande de Europa cumple 30 años y lo hace con un lema que suena a celebración y a manifiesto vital: Celebrating Life.

Serán ocho días —dos más que en 2024— con más de 200 conciertos repartidos en siete escenarios, uno de ellos en la playa del Gurugú. Un programa que se expande mucho más allá de la música, con actividades para todas las edades y procedencias, reafirmando la identidad del Rototom como ciudad efímera y punto de encuentro intercultural.

Una ciudad del reggae junto al Mediterráneo

Más de 200.000 personas de más de 100 países convertirán Benicàssim en un crisol de culturas. Durante el día, el entorno ofrece playas de bandera azul, rutas de senderismo por el Desert de les Palmes y gastronomía local. Desde las 14:00 horas, el recinto se transforma en un oasis del reggae con zonas familiares, áreas de descanso, mercadillos, talleres y gastronomía internacional.

Las actividades extramusicales serán protagonistas un año más en la programación del Rototom. / Luca d'Agostino

El festival refuerza sus valores de sostenibilidad, accesibilidad y bienestar colectivo, fiel a un espíritu que lleva intacto desde su fundación en 1994.

Un cartel para la historia

Este año, el Rototom rinde homenaje al legado de Bob Marley en el que habría sido su 80 aniversario. Sobre el escenario, desfilarán leyendas y nuevas voces:

Burning Spear (17 ago),

(17 ago), Tiken Jah Fakoly (23 ago),

(23 ago), Shaggy (19 ago),

(19 ago), Marcia Griffiths (21 ago),

(21 ago), Julian Marley (17 ago),

(17 ago), Ky-Mani Marley & Alborosie (20 ago),

(20 ago), The Wailers (18 ago),

(18 ago), Spice (18 ago),

(18 ago), Koffee (21 ago),

(21 ago), Tarrus Riley y Morgan Heritage (16 ago).

También habrá presencia española con Morodo, Pure Negga, Lasai, Emeterians, Mango Wood, Maruja Limón o ETS, sumando mestizaje y energía local.

Este año, y como gran novedad, la playa del Gurugú se convierte en un escenario más del festival de reggae. / Edmundo Mercier

Cultura, ciencia y reflexión

El festival mantiene su apuesta por la programación extramusical. Entre las propuestas:

Discovery Lab con talleres del CERN,

con talleres del CERN, Foro Social en el Teatre Municipal con figuras como Sonia Guajajara, Raquel Martí o Gonzo,

en el Teatre Municipal con figuras como Sonia Guajajara, Raquel Martí o Gonzo, Reggae University con encuentros entre artistas y público,

con encuentros entre artistas y público, Áreas temáticas como Jamkunda, Pachamama, Teen Yard o Magicomundo para familias, jóvenes y amantes de la danza y la ecología.

Información práctica

Toda la programación está disponible en la app FEST. El Rototom Sunsplash 2025 abrirá sus puertas cada día a las 14.00 horas y se alargará hasta la madrugada, convirtiendo Benicàssim en el epicentro mundial del reggae.

En resumen: el Rototom Sunsplash no es solo un festival, es un estado de ánimo. Y este agosto, su comunidad global tiene una cita para bailar, pensar y celebrar tres décadas de música y convivencia.