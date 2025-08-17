Ernie Orts ilumina el ‘Jazz Bajo las Estrellas’ del Club Palasiet en Benicàssim
El saxo de Ernie Orts pondrá banda sonora a la noche de miércoles 20 de agosto en Benicàssim, dentro del ciclo Jazz Bajo las Estrellas del Club Palasiet. En formato cuarteto, el músico vila-realense estará acompañado por Fernando Marco (guitarra), Lucho Aguilar (contrabajo) y Pepi Taveira (batería), en una velada que promete altas dosis de energía, sensibilidad y sabor mediterráneo.
Este será el sexto concierto de un ciclo que se ha consolidado como una de las propuestas imprescindibles del verano en la provincia, combinando alta gastronomía y música en vivo en un entorno privilegiado. La experiencia arranca a las 20.30 horas con una cena especialmente diseñada para la ocasión y continúa, a partir de las 22.30, con un recital que se prolongará hasta la medianoche.
Un saxofonista clave en el jazz valenciano
Nacido en 1978 en Vila-real, Ernest Orts Peláez —conocido artísticamente como Ernie Orts— es uno de los saxofonistas más reconocidos del jazz español. Formado en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, el Taller de Músics y el CNR de Perpiñán, ha sido una figura clave en el desarrollo y difusión del jazz en Castellón.
Su propuesta es un jazz moderno que se mueve entre el jazz fusión, el jazz latino, el swing y el funky, siempre desde una mirada de autor. Con influencias del mundo y raíces mediterráneas, Orts crea paisajes sonoros que oscilan entre la tradición y la libertad creativa, cargados de imaginación y sensibilidad.
Entradas y reservas
Las plazas son limitadas y se recomienda la reserva previa.
- Cuándo: Miércoles 20 de agosto, 20:30 h (cena) / 22:30 h (concierto)
- 📍 Dónde: Club Palasiet, Benicàssim
- 📧 Reservas: jazzbajolasestrellas@palasiet.com
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a la maleta de mano gratuita de Ryanair: este es el nuevo tamaño del equipaje del avión
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Un macrotapón con 8 carros de compra y ruedas obstruye la Séquia Major de Vila-real
- Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE
- Asaltan diez camiones de una empresa agrícola en Castellón y roban gasóleo y baterías