Ernie Orts ilumina el ‘Jazz Bajo las Estrellas’ del Club Palasiet en Benicàssim

El saxo de Ernie Orts pondrá banda sonora a la noche de miércoles 20 de agosto en Benicàssim, dentro del ciclo Jazz Bajo las Estrellas del Club Palasiet. En formato cuarteto, el músico vila-realense estará acompañado por Fernando Marco (guitarra), Lucho Aguilar (contrabajo) y Pepi Taveira (batería), en una velada que promete altas dosis de energía, sensibilidad y sabor mediterráneo.

Este será el sexto concierto de un ciclo que se ha consolidado como una de las propuestas imprescindibles del verano en la provincia, combinando alta gastronomía y música en vivo en un entorno privilegiado. La experiencia arranca a las 20.30 horas con una cena especialmente diseñada para la ocasión y continúa, a partir de las 22.30, con un recital que se prolongará hasta la medianoche.

Un saxofonista clave en el jazz valenciano

Nacido en 1978 en Vila-real, Ernest Orts Peláez —conocido artísticamente como Ernie Orts— es uno de los saxofonistas más reconocidos del jazz español. Formado en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, el Taller de Músics y el CNR de Perpiñán, ha sido una figura clave en el desarrollo y difusión del jazz en Castellón.

El vila-realense Ernie Orts es uno de los saxofonistas más destacados del panorama nacional. / Antonio Porcar

Su propuesta es un jazz moderno que se mueve entre el jazz fusión, el jazz latino, el swing y el funky, siempre desde una mirada de autor. Con influencias del mundo y raíces mediterráneas, Orts crea paisajes sonoros que oscilan entre la tradición y la libertad creativa, cargados de imaginación y sensibilidad.

Entradas y reservas

Las plazas son limitadas y se recomienda la reserva previa.