Entrevista | Mario Obrero Poeta
Mario Obrero, a Benicàssim: «Allà on comença la frontera comença també el poema»
El poeta madrileny serà protagonista el 25 d'agost del cicle 'Leeinfluencers' que organitza l'Ajuntament de Benicàssim a Villa Ana
El pròxim diumenge 25 d’agost, a les 20.00 hores, el poeta Mario Obrero protagonitzarà una nova cita del cicle Leeinfluencers, que organitza l’Ajuntament de Benicàssim a Villa Ana, la Biblioteca del Mar. Obrero estarà acompanyat per l’escriptora borrianenca Bibiana Collado Cabrera en una trobada que promet una immersió en la poesia com a territori de llibertat, memòria i resistència.
Durant la vetlada, l’autor de Cerezas sobre la muerte, Tiempos mágicos i Con e de curcuspín recomanarà cinc títols que, per a ell, són brúixoles poètiques i vitals: Jarrón y tempestad, de Guadalupe Grande; La hora izquierda (Antologia), de Juan Carlos Mestre; l’Obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas; Atlas, d’Alba Cid; i La Ciutat dels Joves, d’Aurora Bertrana.
En aquesta conversa, feta en valencià, el madrileny Mario Obrero desplega la seua visió de la poesia com a acte col·lectiu, la seua defensa apassionada de la diversitat lingüística i el seu compromís amb una paraula que, més que definir-se, s’obri a allò que no pot explicar-se.
Vas començar a escriure als set anys, gairebé com un acte espontani davant l’avorriment. Més d’una dècada després, què ha canviat en la teua relació amb l’escriptura i què roman intacte d’aquell xiquet que mirava la pluja al vidre?
En un món tan acostumat a la limitació, amb fronteres i límits tan clars i evidents, la poesia és aquell racó on no trobes barreres i sempre afegeix coneixement, ferramentes i sensibilitat. No és un valor acumulatiu com el saldo d’un compte bancari. M’agradaria romandre tot el que puga en eixe desconeixement, perquè si d’alguna cosa tracta la poesia és de conviure amb allò que no has de conéixer del tot, que forma part de la teua vida encara que no tingues totes les claus i definicions per explicar-ho.
En diverses ocasions has dit que la poesia és «allò que no s’ha de ni es pot explicar». Com dialoga aquesta idea amb la teua tasca de compartir poesia en mitjans com Un país para leerlo, on es busca acostar-la al públic?
Crec que no s’ha de ni es pot explicar. I, a més, és un gest que interroga el nostre temps, en què volem definicions tancades i senzilles per a quasi tot. La vida no és senzilla: amb les seues penes i injustícies, de vegades n’hi ha prou amb veure el telenotícies per constatar durant mesos una massacre o un genocidi. No hi ha raonament possible per entendre-ho. Davant d’aquesta manca de sentit, la poesia ofereix un lloc més lliure, no impositiu, que no se sotmet ni als diccionaris ni a definicions úniques, ni tampoc a una relació jeràrquica entre escriptors i lectors. És, en definitiva, una altra possibilitat: un camí diferent de la gran autopista que el poder sempre ens posa davant.
«M’agradaria romandre en el desconeixement, perquè si d’alguna cosa tracta la poesia és de conviure amb allò que no has de conéixer del tot»
Has mencionat que en la teua poesia no caben punts ni comes perquè no vols «barreres lingüístiques ni vitals». És també una declaració política sobre com hauria de circular la paraula?
Sí. Crec que en tot el que fem —i sobretot en el que no fem— hi ha un postulat polític i una manera de mirar. Per a mi és molt important que la poeta no siga només qui escriu, sinó també qui llig. Un poema no està acabat fins que no arriba una altra persona i li posa les seues pauses, la seua respiració. Això trenca amb el gest de soledat que ens ven el discurs dominant: el de l’individu que triomfa sol, que parteix d’un garatge i acaba amb una gran empresa. La poesia és el contrari: un exercici col·lectiu en què qui escriu i qui llig posen cor i intel·ligència en una cosa tan especial i tan a contracorrent de quasi tot el que ens envolta.
'Con e de curcuspín'
Autor: Mario Obrero
Editorial: Anagrama
176 pàgines; 17,90 euros
Formes part d’una generació que conviu amb l’anomenada «poesia d’Instagram», però la teua proposta aposta pel rigor i la tradició. Quin paper creus que ha de jugar la poesia jove avui: ruptura, continuïtat, o una barreja d’ambdues?
Preferisc qualsevol forma de poesia —siga més o menys comercial, més o menys lligada a la tecnologia— abans que, per exemple, pujar impostos per finançar guerres. Fer poesia implica decidir moltes coses que no fem. La d'Instagram no és el tipus de poesia que a mi personalment m’interessa, però confie en l’experiència de cada lector i lectora. Mentre hi haja qui s’acoste a aquest poble tan menut i alhora tan únic que és la paraula, benvinguts siguen. No vull convertir la poesia en un espai de puresa: la puresa té una arrel racista, és decidir què sí i què no. Em quede amb l’experiència de cadascú i amb la benvinguda que la paraula hauria de donar sempre.
«Un poema no està acabat fins que no arriba una altra persona i li posa les seues pauses, la seua respiració»
En la teua obra s’adverteix una defensa ferma de la diversitat lingüística. Com creus que escriure i pensar en diferents llengües transforma la poesia i la manera d’entendre el món?
La nostra ferramenta és la paraula, com per als músics ho són els instruments o per als pintors els colors. Allà on comença la frontera comença també el poema. Ho deia Maria Mercè Marçal: «aquest amor, difícil repte de les fronteres». Quan escrius en una llengua que no és la materna, la dificultat es converteix en necessitat poètica. No és només un pensament idiomàtic: té a veure amb les llengües de l’Estat i amb el privilegi de ser castellanoparlant, que mai ha de justificar per què escriu com escriu. Aquest privilegi implica responsabilitat. Jo, que he estiuejat tota la meua vida a la Marina Alta, sent la necessitat de correspondre i gaudir del valencià, del gallec i de tota la diversitat lingüística de l’Estat.
Precisament, en el teu últim llibre, Con e de curcuspín, reflexiones sobre la imposició del monolingüisme. Quin lloc ocupa la paraula «resistència» en el teu treball, no només en l’àmbit lingüístic sinó també en el literari i vital?
La reflexió idiomàtica és un exemple més de com tot allò «mono» —monopoli, monolingüisme— s’imposa sobre comunitats que són molt més plurals. Tampoc està tan lluny qui manca de drets lingüístics de qui manca de drets laborals o econòmics. Jo vinc del sud de Madrid, de Getafe, on sabem què és tindre ambulatoris sense professionals o escoles saturades i una educació pública completament corrompuda per les nostres institucions. Per això germanar-se amb realitats lingüístiques discriminades em resulta natural. La resistència és ja una forma d’existència. Potser no canvie el món, però si canvia com tu i qui t’envolta conviviu i mireu la vida, ja és un canvi que paga la pena.
A Benicàssim participaràs en un cicle anomenat Leeinfluencers, un terme que barreja lectura i influència. Què t’agradaria que quedara en qui t’escolte eixa vesprada: una idea, una imatge, una emoció?
Espere que la mar. El lloc on se celebra, eixe racó meravellós que a l’estiu s’ompli de poetes i autors que admire, té un horitzó que segurament serà més important que qualsevol cosa que jo puga dir. Per a mi, el valuós és anar a un lloc no per parlar des del jo, menut, sinó des d’allò que ens fa grans: les influències, les amistats, vives o mortes, que ens acompanyen gràcies als llibres i als poemes.
