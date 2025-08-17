El XXX Rototom de Benicàssim arranca con Tarrus Riley, Morgan Heritage y Morodo

El león del Rototom Sunsplash empezó a rugir ayer en Benicàssim con una explosión de energía que reunió a miles de personas en la jornada inaugural del festival reggae en el recinto de conciertos, que espera a unos 200.000 asistentes en sus ocho días.

El certamen intercultural, que cumple 30 ediciones bajo el lema Celebrating Life, abrió con un cartel de primer nivel encabezado por Tarrus Riley, Morgan Heritage, Aswad y el madrileño Morodo, que desplegaron sobre el Main Stage la fuerza del reggae más contemporáneo y las raíces jamaicanas.

La velada también hizo brillar al Lion Stage con la versatilidad de Nadia McAnuff, la propuesta madrileña de Mango Wood y el reggae desde China de Puman, mientras las áreas de sound system comenzaron a sonar con figuras como David Rodigan, Kybba o Sinai. Las primeras horas de festival estuvieron además marcadas por la apertura de los espacios extramusicales, con talleres, cuentacuentos y circo en Magicomundo, la exhibición de parkour y slackline en Teen Yard, la obra No es país para negras en Jamkunda y la rueda de medicina de Pachamama.

Las batukadas en el recinto de festivales de Benicàssim fueron protagonistas en la primera jornada del Rototom. / Gabriel Utiel

Foro Social

El arranque incluyó también la primera sesión del Foro Social, con la proyección en el Teatre Municipal del biopic Bob Marley: One Love, en colaboración con la Reggae University, que estrenó a su vez una exposición con los carteles que han acompañado las tres décadas del festival. Otro de los hitos del estreno fue la incorporación de los códigos NaviLens en todo el recinto, que convierten al Rototom en el primer festival en España en facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual mediante este sistema innovador.

Atractivos para hoy

La programación promete hoy una jornada inolvidable con el regreso de Burning Spear, uno de los grandes inspiradores del festival, que se subirá al Main Stage en un concierto histórico. Compartirá escenario con Julian Marley, en un homenaje al legado de Bob Marley en el año de su 80º aniversario, y con otros referentes como Third World y Mortimer. La oferta musical se completará con la fuerza de Ana Tijoux en el Lion Stage, acompañada por Abakush, Kumbia Boruka y Big Red, entre otros.

Los más pequeños tienen la oportunidad de disfrutar de varias zonas con sus familias. / Gabriel Utiel

La Reggae University acogerá uno de los encuentros más esperados con Burning Spear a las 19.00 horas, además de la sesión sobre los 45 años del sello Ariwa Sounds liderada por Mad Professor. En el plano cultural, el Discovery Lab arrancará sus talleres con La ciencia del helado, mientras el Foro Social continuará con la proyección de Los sueños de Pepe-Movimiento 2052, presentado por su director Pablo Trobo y centrado en la figura de José Mujica. Además, Pachamama recibirá a la ministra brasileña Sonia Guajajara en un diálogo sobre sabidurías ancestrales junto a Soy Tribu, y Jamkunda explorará también la gastronomía africana con un showcooking.

Las familias

El público familiar tendrá su espacio en Magicomundo con cuentacuentos y música en torno a la historia del reggae, mientras la carpa de Rototom Circus levantará el telón con el espectáculo Inkógnito. Todo ello dentro de una edición que reúne a público muy diverso, de un centenar de países, en la capital del reggae.