El legado Marley llega al 30º Rototom Sunsplash de Benicàssim

El Rototom vivió ayer un arranque dominado por Jamaica. Third World abrió el Main Stage a las 20.30 horas con su mezcla pulida de reggae, funk y soul, un directo musculoso que conectó a la primera y recordó por qué la banda sigue siendo sinónimo de elegancia y pegada. Después, Mortimer tomó el relevo con un set cálido y preciso, de raíz roots y pulso contemporáneo, que fue creciendo en dinámicas hasta cerrar el show entre coros y sonrisas cómplices.

Con el reloj rozando el cierre de este periódico, el escenario principal se preparaba para el primer guiño al 80º aniversario de Bob Marley con Julian Marley, cuyo concierto comenzó a las 23.15 horas, quedando el regreso de Burning Spear para la madrugada.

Antes, la jornada había encendido el ambiente con uno de los momentos icónicos del día: el encuentro en Reggae University con Burning Spear, y la sesión sobre los 45 años del sello Ariwa guiada por Mad Professor junto a colaboradores históricos.

Concierto de Third World en la 30ª edición del Rototom de Benicàsim. / Gabriel Utiel

El ambiente se palpó por todo el gran recinto del festival, donde conviven estos días miles de personas procedentes de más de un centenar de países, en los diferentes escenarios, vibrando con los ecos, remezclas y las altas vibraciones roots y dub, la música de raíces negras, el sound system o el afrobeats, entre otros estilos.

La agenda de hoy

El tercer día viaja de las raíces a la pista. El Main Stage pone el acento en la memoria con The Wailers, herederos directos del espíritu de Bob Marley, y celebra el legado del sello Ariwa con un show de aniversario que reúne a Big Youth, Nadine Sutherland, Aisha y Mad Professor junto a The Robotiks.

Ya de madrugada, el ciclón dancehall corre a cargo de Spice, reina del género. La diversidad se expande en los escenarios paralelos: La Yegros lleva su nu-cumbia al Lion Stage, mientras arranca el concurso Rumbo a Rototom, impulsado por el festival y la SGAE, con Kulto Kultibo como primera banda emergente ganadora. En Jamkunda, la noche se entrega a las músicas afromodernas con el colectivo Afroshplash. La Reggae University propone la sesión Tres rutas diferentes del reggae con Mortimer, Kumar Fyah y Yaadcore, y Discovery Lab cita a público y científicos en su primer aperitivo magnético para resolver dudas de física con juegos de imanes.

Miles de personas se congregaron en el recinto de festivales de Benicàssim para escuchar a Julian Marley. / Gabriel Utiel

Planes para todos

Los planes son múltiples y muy variados gracias a todos los espacios extramusicales que ofrece el festival, con actividades también familiares en la zona de Magicomundo, el mercado artesano y el circo. El público también disfruta viajando por el mundo, no solo por la diversidad cultural del público, sino también por los sabores, gracias a la oferta gastronómica.

Y también la moda, ya que para llegar a algunos de los escenarios del recinto hay que pasar por decenas y decenas de tiendas con artículos procedentes de diferentes países, vestidos, bisutería, bolsos y mucho más, en un festival en el que aparte de bailar, debatir y reflexionar sobre el planeta también puedes incluso llevarte como recuerdo hasta tatuajes.