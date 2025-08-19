Benicàssim es Jamaica durante el Rototom

El Rototom vivió este lunes una de sus jornadas más esperadas con el regreso de The Wailers, la mítica banda que acompañó a Bob Marley y que mantiene viva la música del icono del reggae, que habría cumplido ya 80 años. El concierto, en el Main Stage, convirtió la gran explanada del recinto de festivales de Benicàssim en Jamaica, en un emotivo homenaje, con miles de voces coreando los himnos que marcaron la historia del reggae, eso sí, mirando al cielo, tras la lluvia que cayó desde media tarde.

Antes del gran momento, el escenario principal ya había ofrecido un recorrido por diferentes generaciones de artistas, en una jornada con el cielo muy negro y lluvias intermitentes. Destacó el espectáculo conmemorativo por los 45 años del sello Ariwa, liderado por el productor Mad Professor junto a figuras como Big Youth, Nadine Sutherland y Aisha, que trasladaron al público a los sonidos más clásicos del roots y el dub.

Diversidad musical: Rototom para todos

La diversidad musical se expandió. El Lion Stage se llenó de energía con la argentina La Yegros, reina de la nu-cumbia, que desplegó un vibrante repertorio entre ritmos tropicales y fusiones urbanas. En el mismo escenario arrancó el concurso Rumbo a Rototom, con la actuación de los guipuzcoanos Kulto Kultibo como primera de las bandas emergentes ganadoras que subirán esta semana a escena.

En el Jamkunda Stage, el colectivo valenciano Afroshplash ofreció un viaje sonoro entre afrohouse, afropop y amapiano que convirtió la velada en una experiencia inmersiva. Más allá de la música, el Foro Social reunió a Agustín Ostos (Soy Tribu) y a la afroactivista Quinndy Akeju, con la moderación del periodista de RTVE Miguel Caamaño, en un debate sobre cómo construir sociedades más inclusivas. La jornada se completó con las propuestas divulgativas del Discovery Lab, que estrenó su aperitivo magnético, un encuentro interactivo en el que el público pudo preguntar directamente a científicos sobre física a través de juegos con imanes.

Tras el cierre de edición, la programación debía continuar con la esperada actuación de Spice, actual reina del dancehall, y nuevas sesiones de dub hasta la madrugada, en un recinto muy diverso en el conviven personas de más de un centenar de países, con muchas tiendas y gastronomía.

Cartel del Rototom para este martes. / .

La programación de hoy

La cuarta jornada del Rototom se teñirá este martes de acentos globales con la llegada de Shaggy, el artista jamaicano que revolucionó el dancehall y que celebra también el 30º aniversario de Boombastic, el tema que lo catapultó a la fama mundial. El cantante, ganador de dos premios Grammy, actuará en el Main Stage tras el paso de otra referente del género, Spice.

El cartel del escenario principal del festival reggae lo completarán figuras como Ijahman Levi, en un directo de gran espiritualidad junto a la banda Culture y la voz de Kenyatta Hill, además del estreno en vivo del proyecto Chalart58 & The Soul Adventurers, con invitados como Roberto Sánchez, Sr Wilson y Joe Yorke.