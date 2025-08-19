Clásica, flamenca y jazz: la guitarra llena el castillo de Peñíscola este fin de semana

Cinco conciertos joya en pequeño formato en el que destaca el formato dúo conforman la programación del Festival de Guitarra Hondarribia-Peñíscola, que se celebrará desde mañana, miércoles 20 y hasta el sábado 23, en el marco único del salón gótico del castillo de Peñíscola, a las 22.30 horas.

El Dúo Nunes-El Barouki, en una combinación de violín -que entra por primera vez en el cartel del ciclo peññiscolano- y guitarra levantarán el telón con un repertorio que viajará Desde Europa a Latinoamérica, dando paso, el jueves, a undoble concierto de voz, con duelo de sopranos, y guitarradedicado a ser La voz de Italia. La soprano Giovanna Massara acompañará al músico Claudio Fittante, en una primera parte a la que seguirá el Italian Reverie Duo, con la voz de Giusy Miriam Pompilio y Luciano Pompilio a las seis cuerdas.

Del clásico al latin jazz contemporáneos el viernes, con la audición de Maurizio diFulvio a la guitarra y Alesseia Martegiani como solista, en un recital que une la elegancia vocal y el arte en directo de la formación. Y, cerrando telón en un salón gótico que se vestirá de gala para la ocasión, con una acústica de 10, sesión flamenca con Carlos Piñana a la guitarra y Miguel Ángel Orengo a la percusión, fusionando estilos y con una puesta en escena top.

Entradas ya a la venta

Las entradas ya están a la venta, a un precio de 10 euros por audición, y un abono para los cuatro días de 30 euros. «La variedad de estilos es la seña de identidad del festival, que este año incluye latín jazz, el flamenco y la música clásica», destacó el director del certamen, Carles Pons, poniendo el foco en la principal novedad de este año, «la incorporación de la música vocal en las propuestas del festival, que incluye este 2025 un doble concierto de música italiana con soprano».