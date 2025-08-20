El Rototom se ‘Mueve por Gaza’ con arte, baile y música en apoyo a Palestina

El Rototom Sunsplash vivió ayer una jornada marcada por la solidaridad con Palestina gracias al arranque de Move 4 Gaza, una iniciativa que pretende mostrar al público una parcela de la vida cultural de la Franja y destinar todos los beneficios a cuatro colectivos artísticos que siguen trabajando en medio del conflicto.

La primera acción fue la batalla de breakdance Get Down 4 Gaza, que se celebró en la Teen Yard con la participación de 16 parejas de bailarines llegados de diferentes ciudades españolas. El público respondió con entusiasmo a una cita que ya ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Italia, Finlandia o Francia.

El proyecto, impulsado por Erol Urba, Let’s Grow y varios colectivos internacionales en colaboración con el festival y la Fundación Exodus, se articula en torno a tres propuestas que combinan el baile y la artesanía con conciencia.

El Rototom, con Gaza. / Eva Bellido

Tras la exhibición de breakdance, el programa continuará mañana jueves con un taller de Dabke, la danza tradicional palestina, en el espacio Pachamama, impartido por miembros del grupo de danzas folclóricas Watani. Con esta actividad se pretende sensibilizar sobre la realidad del pueblo palestino y mostrar cómo las tradiciones se convierten en herramientas de resistencia pacífica frente a la ocupación y la guerra.

Además, durante toda la semana, hasta el 23 de agosto, se desarrolla el Solidary Market en el área No Profit, donde el público puede encontrar desde kufiyas hasta calcetines, pendientes, camisetas o ilustraciones con mensaje, junto a talleres de creación colectiva.

Todo lo recaudado a través de estas acciones se destinará a cuatro proyectos culturales palestinos: Camps Breakerz, pioneros en llevar la danza y el arte a los campos de refugiados; Breaking 48, que utiliza el breakdance como instrumento de resistencia; Foursan Trouppe for Art, dedicada a fortalecer la identidad cultural a través de la danza, el teatro y el cine; y el Free Gaza Circus Center, que ofrece a la juventud un espacio de libertad y creatividad.

Rototom. / Luca Valenta

La música, protagonista

En lo musical, la cuarta jornada arrancó en el Main Stage con el estreno del proyecto con banda Chalart58 & The Soul Adventurers, arropado por Roberto Sánchez, Matah, Sr. Wilson, Morgana Souljah y el cantante inglés Joe Yorke, en una exhibición de talento que elevó la conexión entre reggae y mestizaje sonoro, tras la cancelación a punto y hora del concierto de Ijahman Levi junto a Culture ft. Kenyata Hill, «por motivos ajenos a la organización», según fuentes del Rototom.

Más allá del escenario principal, la jornada también se completó con propuestas en la Dub Academy, el Lion Stage y otros espacios del festival, en una programación que alternó música, cine, foros, talleres y otras actividades.

El Rototom alcanza hoy el ecuador de su 30ª edición, una de las más largas de su historia, y lo hace tras reunir en sus primeros cuatro días a público de 94 países de los cinco continentes. España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Portugal lideran la lista de procedencias, reflejo de su dimensión internacional.

El legado de Marley

La propuesta artística se anuncia hoy potente en el Main Stage, con el sound system francés L’Entourloop y su estilo vintage, además del esperado concierto de Ky-Mani Marley y Alborosie, y el regreso de los míticos Cimarons, pioneros del reggae europeo, que presentarán en primicia en el RototomSunsplash su nuevo disco producido por Roberto Sánchez. Además, seguirá la amplia programación extramusical en el recinto, con actividades también para los más pequeños y los más jóvenes. n