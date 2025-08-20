El Tárrega 2025 es más internacional: cita en Benicàssim a maestros de la guitarra de 11 países

De 11 países de todo el mundo, de Japón a Cuba, Portugal, Serbia, Italia, Corea del Sur, Grecia, Alemania, Rumania y Croacia, pero también made in Spain. 25 jóvenes talentos aspiran a alzarse con el premio del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim, que se celebrará en tres escenarios:el Espai de la Música, Villa Elisa y el Teatre Municipal, del viernes 29 de agosto hasta el 5 de septiembre.

Este año, entre los concursantes, destaca la presencia de un guitarrista de Castelló, Aritz Marco, junto con otros dos valencianos.

El ciclo, un clásico del final del verano en el calendario cultural de la provincia, y que llega a su 58ª edición, subirá el telón con la preselección el viernes 29 y sábado 30 de agosto en el Espai de la Música. Cada aspirante podrá realizar un recital de hasta 15 minutos cada uno, e interpretará dos piezas obligadas del maestro Tárrega: Estudio Cramer y Preludio Endecha.De esta primera criba saldrán los 12 semifinalistas.

Varios escenarios

El escenario cambiará a Villa Elisa el domingo 31 para un concierto especial. El que ofrecerá, a las 20.00 horas, el italiano Carlo Curatolo, finalista y segundo premio de la edición del certamen en 2022, además de ganador del premio Tárrega y premio del público en esa misma edición.

Los primeros tres días de septiembre arrancarán las semifinales del certamen, que serán en el Teatre Municipal a las 22.00 horas. Mazurca en Sol de Tárrega y una obra libre, eso sí, del maestro castellonense, serán los temas obligados en los 30 minutos que les darán el pase a la final.

La selección

Los que no pasen a la última fase actuarán el día 4, a las 20.00 horas, en el Día Tárrega, en Villa Elisa. Y será el 5 de septiembre, a las 22.00 horas, en el Teatre Municipal, donde los seis finalistas se enfrentarán a Castelnuovo-Tedesco, Concierto de Villa-lobos, Concertino para guitarra de Bacarisse o Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo, además de una obra de libre elección de Tárrega, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Castellón, dirigida por Salvador Sebastiá. n