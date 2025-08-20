Vuelve King África y explotará su 'Bomba'... en l'Alcora

Vuelve. El rey de la canción del verano King Africa actuará en las Fiestas del Cristo de l'Alcora, cuando se cumplen 25 años de su gran éxito de ¡La Bomba!. La iniciativa es de la gerente del Pub Manhattan de l'Alcora, Eva Porcar, que brinda esta actuación a toda la población y visitantes de forma gratuita, el sábado 6 de septiembre a partir de las 22.30 horas en el parque Hermanas Ferrer Bou de la capital de l'Alcalatén, en fiestas del 23 de agosto al 7 de septiembre.

Desde 1999, el argentino Alan Dufy lidera King Africa, siendo clave en la evolución del grupo que un año despues el 2000 cuando sacaron el tema de la bomba cuando acababan de iniciar una gira por Estados Unidos su discográfica Vale Music les llamó para que regresaran a España porque fue tal el éxito de la canción que les reclamaban de todas las televisiones y radios para realizar actuaciones y entrevistas.

Sin parar de lanzar 'hits'

Desde entonces, no ha parado de actuar por toda España y medio mundo, siendo sin duda además uno de los reyes de la música del verano.

Buena parte de su éxito también tiene que ver con el impacto estético de su lider: las gafas, la túnica, el tocado, alguien que canta música tropical y parece haberse equivocado de continente…vestidos africanos, primero con bailarines y bailarinas uruguayos y brasileños y según la temática de la canción se van cambiando, triunfando con sus temas festivos y pegadizos que hace cantar y saltar sin parar.

King Africa, con Eva Porcar. / Nomdedeu

Con bailarinas y bailarines o él solo en el escenario triunfa en sus conciertos, haciendo participar masivamente al público con sus temas, siendo Alan Dufy tan popular ahora como en su inicio, lo reconocen por la calle aunque vaya vestido de ciudadano normal y corriente, y eso es lo mejor de su profesión: que la gente te reconozca con alegría.

Su regreso a los escenarios castellonenses será el sábado 6 de septiembre, 'compitiendo', a las 23.00 horas, con Mago de Oz, y a su término Reincidentes, estos últimos en el recinto de la Pista Jardín patrocinados por el Ayuntamiento con entrada tambien gratuita.