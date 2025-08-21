'El Brujo': «Debemos volver a los clásicos ante esta vorágine de mundo tan materialista»

-Décadas de experiencia sobre los escenarios, consolidando la condición de poeta del teatro, siempre de la mano de los clásicos de la literatura española. Llega a Benicàssim este viernes, al Teatre Municipal, con ‘Mi vida en el arte’. El teatro, siempre el teatro...

Volver al teatro supone que aún estamos vivos, es un milagro. Y más con las cosas que estamos viviendo cada día en este mundo. Llegamos a Benicàssim con ilusión, con un público maravilloso que siempre nos trata maravillosamente, con un clima excelente y muchas personas que me siguen desde siempre. Es un placer volver al teatro.

-Los espectadores de ‘Mi vida en el arte’, ¿con qué se encontrarán?

Pues esta es una antología del repertorio clásico del Siglo de Oro, desde Cervantes a Shakespeare, a la mística de San Juande la Cruz oTeresa de Jesús, a través de mi propia biografía, con muchos momentos de humor y mucha poesía. Es una mezcla de fragmentos de varios espectáculos hechos uno. Porque los clásicos siempre son los mismos, pero siempre son nuevos vistos desde un punto personal, que, como la vida misma, sigue adelante.

-¿Cree que los jóvenes de hoy en día conocen los clásicos? Parece que hay toda una generación que ni los conoce ni quiere conocerlos.

Siempre debemos volver a los clásicos de la literatura. Son maestros de vida, entonces y ahora. Y son necesarios ante esta transformación que vive el mundo, con una tecnología que cambia la vida y esa nueva forma de ver la cultura, con valores desoladoramente materialistas y anclados en la inmediatez.

-¿Y cómo lograrlo?

Con la palabra. Yo creo que com el teatro, la literatura, la filosofía, la poesía. Mi labor va encaminada a los clásicos por convicción y por vocación, como una manera de enfocarlo desde la didáctica y el arte. Mi vida en el arte es una función maravillosa porque rescata la cultura clásica, que es como rescatar una joya después de una gran inundación. Es hacer aflorar la belleza en medio de una sociedad completamente desbaratada en valores;y aportar espiritualidad y esperanza.

'El Brujo', en el Festival de Teatro de Almagro con 'Mi vida es arte'. / Pablo Lorente

-La palabra, entonces, sana.

La palabra es un antídoto contra la enfermedad del mundo, contra la enfermedad que asola nuestra sociedad. Hay quien la ve como algo terapeútico, sanador, para enforcar hacia una vida con menos prisas, más pausada y con tiempo. Y en los clásicos predomina la palabra.

-La suya ha sido una vida intensa, siempre sobre los escenarios, siendo crítico con los que hay que ser crítico y defendiendo un mundo mejor para todos. ¿Qué parte de esa experiencia hay en esta obra que lleva a Benicàssim?

El 100%.En mis obras aporto toda mi biografía, toda mi vida, para lo bueno y para lo malo. El repertorio clásico es inabarcable y yo llevo trabajándolo décadas. Y, entre verso y verso, entre línea y línea, voy introduciendo episodios o capítulos de mi vida que voy improvisando conforme avanza la obra, eso sí, con un guión muy trabajado, en el que voy insertado fragmentos de mi propio arte, mi propia vida.

El Brujo, en plena actuación. / Pablo Lorente

-El monólogo es su arma, y, como juglar contemporáneo ha logrado ser un actor único, un referente del teatro español. ¿Cómo se enfrenta a la obra en escena?

Pues en soledad, mezclando humor y profundidad filosófica. Cada formato tiene su espacio y su tiempo, y sus desventajas y desventajas. No sé si me entiende. Ahora todo son ventajas. Porque creo en la importancia y en el poder de la pabara, de la interlocución, de la conversación con el público, y porque creo que lo importante es lo que vas a decir. Si tienes mucho que decir, no importa la escenografía, pues con la palabra basta. Si no, buscas cómo vestirlo y adornarlo. El monólogo -y el verso- lo simplifica todo.

-¿Verso o poesía?

Una cosa es el verso y otra la poesía. La poesía es la expresión del aliento, del alma. E incluso el silencio es poético, y es verso. Y yo los hago míos, sin normas. n