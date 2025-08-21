El Rototom presenta un viaje a través de los sabores por 30 países del mundo

Recorrer el recinto del Rototom Sunsplash es como dar la vuelta al mundo en apenas unos metros. El festival reggae de Benicàssim no solo ofrece música y conciencia social, también una experiencia gastronómica única con 30 propuestas culinarias internacionales que invitan a viajar a través de los sentidos.

Desde la cocina etíope hasta las pizzas italianas al horno de leña, pasando por hamburguesas veganas, burritos, shawarmas, currys, helados artesanos o zumos tropicales, el abanico de sabores está pensado para todos los gustos y dietas, con opciones sin gluten, veganas y vegetarianas.

Entre las novedades gastronómicas de esta 30ª edición figuran las aclamadas injeras del Restaurante Ethiopia, el pescadito frito de Magic Plaza, los bocadillos de pan bao de Baovan, los zumos naturales ayurvédicos de El Amanecer y los dulces y horchatas de La Antigua Valenciana. Una oferta que se suma al amplio recorrido de sabores tan diversos del festival.

Uno de los puestos de gastronomía internacional en el Rototom. / Eva Bellido

Un centenar de puestos

No falta este año tampoco uno de los puestos con más éxito en la historia del Rototom, el de las pizzas vegetarianas de los elfos, en un restaurante al aire libre en el que triunfan también los falafels, kebabs, noodles, las empanadillas argentinas y la comida africana.

La diversidad no se queda en la mesa. Más de un centenar de tiendas internacionales conforman el mercadillo, donde conviven bisutería de autor, ropa y accesorios de diferentes rincones del planeta, además de un espacio multicultural y sostenible con productos alternativos. Una auténtica avenida global en la que la creatividad y la artesanía sorprenden a cada paso.

Un ambiente multicultural

Todo ello se enmarca en un ambiente multicultural. Este año el festival reúne a público de 94 países de los cinco continentes. España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Portugal lideran la lista de procedencias, pero la convivencia es mucho más amplia, con visitantes que llegan desde los puntos más diversos del planeta.

Cartel para este viernes en el Rototom Sunsplash. / Mediterráneo

En lo musical, los seguidores de Bob Marley disfrutaron ayer del esperado concierto de su hijo Ky Mani, que subió al Main Stage acompañado por Alborosie. Y hoy será el turno de la jamaicana Marcia Griffiths, conocida como la reina del reggae y miembro del trío femenino I-Threes, que acompañó a Bob Marley & The Wailers en sus giras internacionales.