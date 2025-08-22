Tic tac para el Rototom: Recta final a lo grande en Benicàssim

El Rototom Sunsplash encara la recta final de su 30ª edición en Benicàssim con la emoción intacta de un público que no quiere despedirse todavía de la gran macrocita reggae del verano. La jornada de ayer fue una de las más intensas del festival y dejó imágenes para la historia.

El público vibró con la leyenda viva Marcia Griffiths, vocalista jamaicana de The I Threes junto a Bob Marley y referente del roots reggae. Su actuación, cargada de emoción y nostalgia, conectó generaciones y se convirtió en uno de los momentos más especiales de esta especial edición, que ha homenajeado también a Marley con el concierto de dos de sus hijos, Julian y Ky Mani, y The Wailers.

Además, el público bailó con la música de los otros grandes artistas del Main Stage y del resto de escenarios del recinto, ratificando que la diversidad de estilos sigue siendo uno de los sellos del festival.

Las áreas extramusicales también vivieron una jornada completa. El Foro Social se despidió con el diálogo Celebrando la vida, defendiendo Palestina, protagonizado por Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, y el periodista Fernando González Gonzo, director del programa Salvados. Fue un encuentro marcado por la dignidad y la paz, que reivindicó la palabra como puente frente al ruido de la guerra y la desinformación, y que apostó por la empatía, la memoria y la esperanza como herramientas de resistencia.

La bandera palestina en uno de los conciertos. / Erik Pradas

Este cierre puso el broche a una edición especialmente comprometida con Gaza, con proyectos solidarios como Move 4 y campañas de apoyo a colectivos culturales y hospitales en la Franja y en campos de refugiados. En Pachamama, un taller de dabke palestino unió danza y reivindicación, mientras la Social Art Gallery quedó inaugurada con las obras de los 14 artistas que han trabajado en directo durante toda la semana del Rototom.

Por otro lado, Jamkunda acogió la presentación del libro Tierra de luz, de Lucía Mbomio y Ken Province, que abrió un espacio de reflexión sobre identidad y memoria; y el Discovery Lab enseñó a fabricar un cargador solar casero con Big Bang Collective, integrando ciencia y sostenibilidad en el corazón del recinto del certamen.

Hoy, penúltima jornada

El festival vive hoy su penúltima jornada con otra propuesta de raíces y futuro que combina rap, reggae y soul. El hip hop cubano de Orishas, con su mezcla de son y ritmos afrolatinos que revolucionó la escena internacional, se suma a la celebración de Misty in Roots, banda de culto británica que cumple 50 años y que formó parte del primer concierto internacional de reggae organizado por el colectivo Rototom en el año 1992.

Cartel para este viernes. / Mediterráneo

El cartel se completa con el rocksteady y soul del jamaicano Ken Boothe, acompañado de Lloyd Parks & We The People Band, y la potencia lírica de Saïan Supa Celebration, que desplegará toda su energía escénica.

La programación extramusical de este viernes también se despide a lo grande. Discovery Lab ofrece su último taller, impartido por la compositora Dorit Chrysler para aprender a tocar el theremín, mientras Magicomundo propone una sesión familiar con Emeterians que acercará el reggae a los más pequeños, además de otras actividades como el yoga en familia y un taller de elaboración de robots con materiales reciclados. Jamkunda y Pachamama suman teatro, danza afro y talleres sobre biodiversidad y plantas medicinales que confirman la amplitud de miras del Rototom Sunsplash más allá de los escenarios y lo consolidan como un auténtico crisol de culturas.

El público, multicultural. / Gabriel Utiel

Más allá de la música

La clausura llegará este sábado con otra noche de emociones fuertes. El africano Tiken Jah Fakoly encabezará el cartel del Main Stage en una jornada que pondrá el broche a tres décadas de historia bajo el lema Celebrating Life. A su paso por la Reggae University compartirá hoy su experiencia como exiliado y la importancia política de su obra, antes de despedir el festival en un concierto que promete ser uno de los más intensos. Hasta entonces, el Rototom sigue latiendo con fuerza en Benicàssim, regalando cada día a sus asistentes una experiencia que va mucho más allá de la música.