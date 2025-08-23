El Rototom dice adiós con impulso de promesas de la música urbana y el arte

El Rototom Sunsplash se aproxima a su final con la energía renovada que aportan los nuevos talentos y el poder del arte colectivo. La jornada de ayer, penúltima del festival, demostró que la cita de Benicàssim es mucho más que reggae: es también un espacio donde emergen voces jóvenes y donde la creatividad encuentra escaparate en lienzos y la danza.

La Batalla de Promesas, que por primera vez se abrió a todos los géneros urbanos, del trap al hip hop, el dancehall o el reggae, volvió a llenar el Teen Yard de lírica afilada y puestas en escena cargadas de frescura. Los artistas emergentes exhibieron su talento ante un público entregado que vibró con la fuerza de una competición que ya se ha convertido en una de las citas imprescindibles del festival. La iniciativa regresará hoy sábado en la jornada de clausura, consolidándose como plataforma única para descubrir las nuevas voces de la música urbana.

Teen Yard, tierra de promesas del baile urbano en el Rototom 2025. / Eva Bellido

Talento emergente

La apuesta por el talento emergente no solo se dejó sentir en el Teen Yard. La Social Art Gallery se consolida también como un espacio imprescindible para la creatividad en vivo, con las 14 obras ya terminadas y expuestas tras una semana de trabajo frente al público. Pintores y artistas de diferentes ciudades españolas y de países de todo el mundo convierten el corazón del recinto en una auténtica exposición sin fronteras, donde confluyen estilos, culturas y miradas diversas en esta edición.

El público puede contemplar y adquirir estas piezas, cuya venta tiene un fin solidario. Se trata de una de las iniciativas más singulares del festival, que combina arte, compromiso social y la esencia participativa del Rototom.

La zona de arte, colorido y compromiso con la cultura reggae. / Eva Bellido

Música, más música

En el plano musical, el Main Stage se convirtió ayer en un viaje por distintas raíces. El hip hop con son cubano de Orishas era el encargado de cerrar el Main Stage, tras el cierre de este periódico, tras las actuaciones del legendario Ken Boothe w/ Lloyd Parks & We The People Band; Misty in Roots, que celebró sus 50 años de trayectoria fieles a su estilo roots; y Saïan Supa Celebration, mientras la música tampoco paró en el resto de escenarios del festival, con ritmos caribeños y africanos.

El área de ciencia se despidió con un original taller de theremín impartido por Dorit Chrysler, mientras en Magicomundo, Sistah Maryjane de Emeterians acercó la música jamaicana a los más pequeños con canciones y juegos.

El Rototom encara hoy su última jornada con un cartel que promete un cierre memorable. El africano Tiken Jah Fakoly, voz activista y combativa del reggae, guiará la clausura desde el Main Stage con un show en el que resonarán mensajes contra la corrupción, el racismo y la injusticia. Y también se celebrarán las últimas actividades en el resto de áreas con fiesta final.