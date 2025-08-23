En Isla Cristina
Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva
El artista se levantó con una sonrisa y continuó con su espectáculo
EP
Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.
Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.
Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Inversores chinos se despliegan en Castelló para generar nuevos negocios
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre