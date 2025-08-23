Yotuel, de Orishas, llorando en el Rototom: "Queremos una Cuba libre, una Palestina libre"

"Por una Cuba libre, por una Venezuela libre, por una Palestina libre". Yotuel Romero, cantante de Orishas emocionó en la madrugada del sábado al público del Rototom Sunsplash de Benicàssim, y se emocionó en directo, ante miles de personas en el final de su directo en el Main Stage, enarbolando la bandera de su patria, Cuba.

Fue durante la interpretación de la canción símbolo 'Patria y Vida', tema protesta que provocó un levantamiento de casi una semana en Cuba en julio de 2021 por primera vez en 60 años en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel .

Yotuel Romero, de Orishas, en el Rototom con la camiseta de 'Patria y Vida'. / Toni Losas

Yotuel se echó a llorar al final de su interpretación, emocionado, y al ver que los asistentes entonaban la letra: «Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida».

Pidió libertad para Cuba, Venezuela y Palestina... y también "marihuana libre". "Fue muy emotivo, Yotuel no pudo terminar de cantar de la emoción, emocionándonos a todos", cuenta una de las asistentes, cubana. Ella, como muchos compatriotas con camisetas o banderas cubanas, saltaron, cantaron, se emocionaron.

Público con una bandera cubana en el concierto de Orishas en el Rototom- / Toni Losas

Público con la bandera de Cuba en el Rototom- / Toni Losas

La historia de la canción

La historia de la canción 'Patria y Vida' nos lleva a 2021, cuando se publicó. Y ahora vuelve a la palestra tras el estreno del documental homónimo, un proyecto personal. Yotuel Romero, líder de Orishas, la interpretó junto a Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el grupo Gente de Zona.[

El título de la canción hace referencia a la frase «Patria o muerte ¡Venceremos!», acuñada por Fidel Castro en marzo de 1960, tras el triunfo de la Revolución cubana y que ha sido usada como uno de los lemas del gobierno cubano. La letra de la canción critica al gobierno cubano con frases como «Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida».

También hace alusión a eventos recientes en Cuba como la detención del rapero Denis Solís o el arresto de integrantes del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020 tras realizar una huelga de hambre en protesta por el arresto de Solís. Iguamente menciona los problemas que enfrenta el país como la escasez de alimentos y la depreciación del peso cubano.[4] El videoclip de la canción, grabado en La Habana y Miami, logró superar el millón de visualizaciones en YouTube luego de tres días de su publicación.