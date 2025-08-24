Adiós al Rototom 2025 más reivindicativo... Bienvenido el Rototom 2026

El Rototom Sunsplash despidió anoche su especial 30ª edición con una jornada marcada por la música consciente, el mestizaje cultural y la energía de miles de asistentes que llenaron el recinto de Benicàssim. El cierre combinó actuaciones que reunieron a leyendas del reggae junto a propuestas innovadoras, y volvió a convertir al festival en una auténtica ciudad efímera donde convivieron música, cultura, diversión y solidaridad.

El Main Stage arrancó con el carisma de Eek-A-Mouse, pionero del singjay jamaicano, que desplegó su estilo inconfundible. Le siguieron The Meditations, referentes del roots reggae, que regresaron a España tras más de una década sin actuar en el país.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con Easy Star All-Stars, que presentaron su espectáculo Dub Side of the Moon, reinterpretando el clásico de Pink Floyd en clave dub, en su única fecha en España.

El broche final de la velada lo puso el marfileño Tiken Jah Fakoly, con un concierto que comenzó de madrugada, ya con este periódico cerrado, y que prometía.

Una gran bandera del Estado Palestino, en el Main Stage. / Mediterráneo

Extramusicales destacadas

Más allá de los escenarios musicales, el festival volvió a destacar por la riqueza de sus áreas extramusicales. La Social Art Gallery expuso 14 obras creadas este año bajo el lema Celebrating Life, cuyos beneficios se destinaron a proyectos sociales.

La Reggae University clausuró su programación con una charla inolvidable junto a la veterana Marcia Griffiths, toda una leyenda de la música jamaicana y confidente de Bob Marley, que repasó sus más de seis décadas de carrera.

El Foro Social reafirmó su papel de espacio de diálogo, centrando buena parte de su debate en la situación de la Franja de Gaza con voces como la del periodista Fernando González Gonzo y Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, quienes denunciaron la emergencia humanitaria.

El Rototom ruge. / Toni Losas

Hasta el 2026

La despedida oficial estuvo ayer marcada por el desfile de la Always Drinking Marching Band, que recorrió el recinto con su fusión de brass band, ska y humor, animando al público hasta el escenario principal.

Allí tuvo lugar un flashmob solidario en el que casi 400 personas formaron una bandera palestina gigante, un gesto de apoyo que se sumó a los proyectos impulsados durante la semana, como la iniciativa Move4Gaza o la recaudación destinada al hospital Al Nida’s, en Líbano.

El Rototom también ofreció un último viaje por la gastronomía internacional con más de treinta propuestas culinarias, desde las empanadas jamaicanas y los platos senegaleses hasta las injeras etíopes, el pan bao peruano o las pizzas al horno de leña. Una experiencia que reforzó el carácter multicultural del festival, donde la música convivió con talleres, actividades para familias y reflexión.

Público en el escenario principal del Rototom, disfrutando de los conciertos, / Toni Losas

De más de 90 países

A falta del balance oficial, que la organización dará a conocer hoy, la previsión es que la 30ª edición haya reunido a unos 200.000 asistentes, procedentes de más de 90 países. Más de 200 conciertos en siete escenarios en ocho días, además de una decena de áreas culturales y sociales que hicieron del recinto un mosaico de propuestas.

El aniversario del Rototom dejó momentos memorables, desde los conciertos de Julian y Ky Mani Marley & The Wailers, Protoje, Alborosie, Burning Spear o Koffee, hasta las acciones sociales y artísticas que recordaron por qué el lema Celebrating Life resume la esencia del festival. Benicàssim volvió a situarse como capital internacional del reggae y referente de un encuentro que ha hecho historia en estas tres décadas.