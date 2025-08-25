Reacciones
Actores, políticos y otras personalidades despiden a Verónica Echegui: "Un talento y una humildad enormes"
Desde Pedro Sánchez hasta las organizaciones más destacadas del cine español dan su último adiós a la intérprete
J.E. / EFE
Diversas personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política han despedido a través de sus redes sociales a la actriz Verónica Echegui, fallecida este lunes a los 42 años en Madrid.
En primer lugar, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.
"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.
La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.
Además, diversas instituciones y personalidades del mundo de la cultura y el cine han querido también rendir homenaje a la intérprete fallecida.
