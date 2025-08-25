Bárbara Breva despide el ‘Jazz bajo las estrellas’ del Club Palasiet de Benicàssim

La cantante castellonense Bárbara Breva cerrará la 28ª edición del ciclo Jazz bajo las estrellas, este miércoles, a las 22.30 horas, en el Club Palasiet de Benicàssim.

Breva, con su estilo versátil en el que prima ante todo la expresión, los matices y la conexión con el espectador, ofrecerá una parte de su amplio repertorio donde conviven desde la balada más íntima al up-tempo más descarado, sin olvidar la bossa-nova o el blues y los guiños al funk, soul, rock, pop,latin, musical, el bolero, la canción sudamericana o los temas de autor, todo salpicado por la constante aventura de la improvisación y la búsqueda de la emoción.

La cantante da una importancia capital a las letras, destacando sus versiones de estándares de jazz, y sus improvisaciones de blues, en las que con frecuencia salta al vacío creando letras en directo.

También es frecuente encontrar en su repertorio grandes clásicos internacionales y en italiano, francés, valenciano o portugués, además de propios. Hay que destacar su especial conexión con elúblico, con el que interactúa a lo largo de su directo y al que implica como elemento esencial en sus conciertos.

La emoción de Bárbara Breva se transmite en cada una de sus actuaciones. / Mediterráneo

Para esta ocasión, la cantante, acompañada de Diego Barberá, presentará algunos temas de su próximo disco, que contará con arreglos de Ricardo Belda y Nacho Mañó, en el que recrea, en clave jazz, temas clásicos españoles como Ojos verdes, Y sin embargo te quiero o La Violetera. Todo un engranaje musical perfecto como gran cierre al presente ciclo y un gran broche de oro de otra exitosa y concurrida edición del Jazz bajo las estrellas del Palasiet.

Club Palasiet ofrecerá otra gran cena concierto donde se combina la buena gastronomía con el mejor Jazz. Como ya es habitual la cena dará comienzo a las 20:30h para acabar antes del inicio del concierto a las 22:30h. Se recomienda reservar en: jazzbajolasestrellas@palasiet.com